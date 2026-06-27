استاندار کردستان: با مدیران کم کار تعارف نداریم؛ ضعف عملکرد به تغییر مدیر منجر می شود

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان، با اشاره به ضرورت پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی، گفت: عملکرد مدیران بر اساس شاخص های مشخص ارزیابی خواهد شد و در صورت ضعف عملکرد بدون دلایل قابل قبول، تغییرات مدیریتی در دستور کار قرار می گیرد.

وی با قدردانی از تلاش دستگاه های اجرایی در مدیریت اعتبارات سال ۱۴۰۴، افزود: با وجود محدودیت های بودجه ای کشور، به دنبال پیگیری های انجام شده، استان در پرداخت هزینه های پرسنلی و حقوق کارکنان با مشکلی مواجه نشد.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت نهایی شدن مدل توزیع اعتبارات هزینه ای، اظهار کرد: این مدل باید در نشست های کارشناسی تکمیل شود تا با سازوکاری شفاف، مبنای توزیع اعتبارات در استان قرار گیرد.

لهونی با اشاره به تداوم اجرای پروژه های راهبردی استان، ادامه داد: با وجود شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه، روند اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی متوقف نشد و پروژه های پیشران توسعه با جدیت دنبال شدند.

وی گردشگری را یکی از مهم ترین ظرفیت های توسعه کردستان دانست و یادآور شد: به فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان ها مأموریت داده ایم تا دست کم یک پروژه شاخص گردشگری در هر شهرستان تعریف و برای بهره برداری تا پایان دولت چهاردهم برنامه ریزی کنند.

استاندار کردستان با اشاره به پروژه گردشگری قشلاق گریزه سنندج، بیان کرد: این پروژه پس از سفر رئیس جمهور به کردستان از حمایت ویژه دولت برخوردار شد و با اختصاص یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، روند اجرای آن شتاب گرفته است.

لهونی همچنین از پیگیری راه اندازی بندر خشک و دهکده لجستیک سنندج، توسعه منطقه آزاد بانه ـ مریوان، اجرای قانون تجارت مرزنشینان و تکمیل کریدور شمال ـ جنوب به عنوان مهم ترین برنامه های توسعه ای استان نام برد.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال در استان، گفت: اگرچه نرخ بیکاری کردستان همچنان بالاتر از میانگین کشور است، اما در سال ۱۴۰۴ پایین ترین نرخ بیکاری استان در ۱۰ سال گذشته ثبت شده و هدف ما رساندن این نرخ به سطحی پایین تر از میانگین کشوری است.

استاندار کردستان همچنین بر تسریع در اجرای پروژه های فولاد کردستان و صبانور تأکید کرد و افزود: این دو طرح ظرفیت ایجاد بیش از پنج هزار فرصت شغلی را دارند و باید با سرعت بیشتری به سرانجام برسند.

لهونی در بخش دیگری از سخنان خود، برنامه ارتقای بهره وری استان را نیازمند بازنگری اساسی دانست و اظهار کرد: برخی شاخص های این برنامه با شرایط و ظرفیت های کردستان همخوانی ندارد و باید با رویکردی واقع بینانه بازنگری شود.

وی ادامه داد: گردشگری یکی از مزیت های اصلی استان است و لازم است جایگاه این بخش در شاخص های بهره وری تقویت شود.

در ادامه این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان نیز با تأکید بر ضرورت جذب اعتبارات ملی، از مدیران دستگاه های اجرایی خواست از هم اکنون برای افزایش سهم استان از منابع ملی برنامه ریزی کنند.

ارسلان ازهاری پیشنهاد کرد جذب اعتبارات ملی به یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی تبدیل شود و بیان کرد: هر اندازه مدیران در استفاده از ظرفیت های ملی موفق تر عمل کنند، امکان تأمین منابع بیشتر برای توسعه استان نیز فراهم خواهد شد.

وی همچنین بر بومی سازی شاخص های بهره وری متناسب با ظرفیت های اقتصادی کردستان تأکید کرد و یادآور شد: شاخص های بهره وری باید بر پایه واقعیت های اقتصادی استان تدوین شوند تا بتوانند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و توسعه کردستان ایفا کنند.