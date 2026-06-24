پرونده ازدواج اجباری دختربچه شش ساله؛ چهار نفر از جماعت اسماعیل آغا دادگاهی شدند

به گزارش کردپرس، جلسه صدور رأی در پرونده ه-گ، دختر یوسف ضیا گوموشل، بنیان‌گذار بنیاد هیرانور وابسته به جماعت اسماعیل‌آغا، برگزار شد؛ پرونده‌ای که به ازدواج اجباری او در شش‌سالگی با قادر ایستکلی، از اعضای این طریقت، و قرار گرفتن او در معرض تجاوز جنسی طی سال‌های طولانی مربوط می‌شود.

این پرونده علیه هفت نفر، از جمله سه کارمند دولتی، در دادگاه سنگین کیفری بیستم دادگستری آناتولی استانبول رسیدگی شد. در جلسه دادگاه، وکلای طرفین و شمار زیادی از مردم حضور داشتند.

در چارچوب این پرونده، عارف کمال اوز آلپ، متخصص مغز و اعصاب، و ماهر اورمان بکر، متخصص داخلی بیمارستان آموزشی و پژوهشی حیدرپاشا نمونه، به اتهام «جعل سند رسمی» محاکمه شدند. این پزشکان متهم بودند که در بزرگ‌تر نشان دادن سن ه-گ، دختر یوسف ضیا گوموشل از طریق گزارش جعلی نقش داشته‌اند.

همچنین قادر ایستکلی فردی که با ه-گ ازدواج کرده بود، یوسف ضیا گوموشل، پدر ه-گ، محمد امین مارانگوز، شریک کاری گوموشل و کارمند بنیاد، و قوبلای شیمشک، کارمند پیشین بیمارستان که گفته می‌شود برای بزرگ‌تر نشان دادن سن استخوانی ه-گ «کمک» کرده بود، به اتهام «جعل سند رسمی از طریق تطمیع کارمند دولتی» محاکمه شدند.

هیئت دادگاه در رأی خود اعلام کرد که قوبلای شیمشک، کارمند بیمارستان، زمینه گرفتن تصویر رادیولوژی از فرد دیگری را به جای قربانی فراهم کرده است.

دادگاه همچنین به این نتیجه رسید که قادر ایستکلی، محمد امین مارانگوز و یوسف ضیا گوموشل در روند تهیه «گزارش جعلی سن استخوانی» با هم همفکری و همکاری کرده‌اند.

بر همین اساس، دادگاه ارتکاب جرم «جعل سند رسمی از طریق تطمیع کارمند دولتی» از سوی قادر ایستکلی، یوسف ضیا گوموشل، محمد امین مارانگوز و قوبلای شیمشک را محرز دانست و هر یک از آنان را به ۵ سال حبس محکوم کرد.

پرونده عمومی علیه متهمان عارف کمال اوز آلپ، ماهر اورهان برکر و ملک گوزده لوش نیز به دلیل مرور زمان به‌صورت جداگانه مختومه شد.

دادگاه همچنین ممنوعیت خروج از کشور برای قادر ایستکلی و یوسف ضیا گوموشل را لغو کرد، اما تصمیم گرفت تدابیر کنترل قضایی درباره قوبلای شیمشک و محمد امین مارانگوز ادامه یابد.

گفتنی است پرونده ه- گ تنها نمونه جنجالی مربوط به کودک‌آزاری، ازدواج اجباری و سوءاستفاده از کودکان در ساختارهای مذهبی و جماعتی در ترکیه نیست. در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره خشونت و سوءاستفاده از کودکان در برخی طریقت‌ها، جماعت‌ها و مؤسسات مذهبی منتشر شده است. همزمان، اظهارات برخی چهره‌های اسلام‌گرا درباره «ازدواج در سن پایین» نیز واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است؛ از جمله زکریا یاپیجی‌اوغلو، رهبر هداپار، که در پاسخ به پرسشی درباره ازدواج کودکان گفته بود «بعضی‌ها ۱۵ ساله‌اند اما بالغ‌اند» و در صورت آمادگی فرد و موافقت خانواده، ازدواج در سن پایین‌تر را ممکن دانسته بود. همچنین پیش‌تر اظهارات نورالدین ییلدیز، رئیس بنیاد سوسیال دوکو، درباره امکان ازدواج کودکان در ۶ سالگی با شکایت کیفری اتحادیه کانون‌های وکلای ترکیه روبه‌رو شده بود.