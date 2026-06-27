به گزارش کردپرس، به گزارش کردپرس، عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، اعلام کرد تمامی کشتی‌های متعلق به ترکیه که در پی تحولات اخیر منطقه خواستار خروج از تنگه هرمز و خلیج فارس بودند، با امنیت کامل منطقه را ترک کرده‌اند.

اورال‌اوغلو در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت دولت ترکیه از نخستین لحظات تحولات تنگه هرمز و خلیج فارس، وضعیت کشتی‌های تحت مالکیت ترکیه را به‌صورت لحظه‌به‌لحظه زیر نظر داشته و تمامی نهادهای ذی‌ربط با هماهنگی کامل روند خروج آنها را مدیریت کرده‌اند.

وی افزود: «تا تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، تمامی کشتی‌های ما که در منطقه منتظر خروج بودند، با امنیت کامل از منطقه خارج شده‌اند.»

وزیر حمل‌ونقل ترکیه با بیان اینکه در مجموع ۱۵ کشتی با موفقیت منطقه را ترک کرده‌اند، اظهار داشت سه کشتی دیگر متعلق به ترکیه همچنان در خلیج فارس به فعالیت‌های تجاری خود ادامه می‌دهند و به همین دلیل درخواستی برای خروج ارائه نکرده‌اند.

اورال‌اوغلو همچنین با اشاره به حضور ۹۹ شهروند ترک در کشتی‌هایی که در انتظار خروج بودند، تأکید کرد: «در حال حاضر هیچ کشتی ترکیه‌ای متقاضی خروج فوری از خلیج فارس نیست. ما همچنان روند تحولات را با حساسیت کامل دنبال می‌کنیم تا امنیت شهروندان و دریانوردان‌مان حفظ شود.»