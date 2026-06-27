به گزارش کردپرس، بافل طالبانی به رهبران احزاب اپوزیسیون اعلام کرده است که اگر حزب دمکرات تحت فشار، برای تکمیل نصاب قانونی و فعال‌سازی پارلمان کردستان اقدام کند، آنان به هیچ عنوان در برابر این روند سکوت نخواهند کرد.

رئیس اتحادیه میهنی همچنین تأکید کرده است که با جدیت در برابر هرگونه اقدام یک‌جانبه از سوی حزب دمکرات خواهند ایستاد و در صورت نیاز، برای جلوگیری از پیشبرد چنین تصمیم‌هایی، مانع‌تراشی سیاسی انجام خواهند داد.

به گفته منابع، پیام اصلی این نشست مخالفت با عبور از روند توافق سیاسی پیش از فعال‌سازی پارلمان و اتخاذ تصمیم‌های کلان بوده است.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که اختلافات میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان درباره نحوه فعال‌سازی پارلمان و روند تشکیل کابینه جدید همچنان ادامه دارد.