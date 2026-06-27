به گزارش کردپرس، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون نسل نو هشدار داد در صورت ادامه بن‌بست سیاسی در اقلیم کردستان، تشکیل نشدن دولت جدید و غیرفعال ماندن نهادها، امکان تغییر نحوه تعامل بغداد با بودجه اقلیم و حرکت به سمت محاسبه و پرداخت استانی وجود دارد.

کاوە عبدالقادر در اظهاراتی با اشاره به وضعیت سیاسی اقلیم کردستان گفت: اگر دولت تشکیل نشود و نهادهای اقلیم به‌صورت قانونی و نهادی فعال نشوند، اقلیم کردستان با خطر تضعیف جایگاه و ساختار خود روبه‌رو خواهد شد.

او مدعی شد در صورت ادامه وضعیت کنونی، نخستین پیامد می‌تواند در قانون بودجه عراق نمایان شود؛ به‌گونه‌ای که به‌جای تعامل با دولت اقلیم کردستان، بودجه به‌صورت استان‌به‌استان محاسبه و تخصیص داده شود.

این نماینده افزود طبق این سناریو، بودجه استان‌های سلیمانیه و حلبچه ممکن است جدا از اربیل و دهوک تعریف شود و بغداد به‌صورت مستقیم با این استان‌ها تعامل کند.

کاوه عبدالقادر همچنین هشدار داد ادامه اختلافات سیاسی می‌تواند بر پرونده‌های دیگری از جمله قانون نفت و گاز، اختیارات مناطق مرزی، فرودگاه‌ها و جایگاه حقوقی و اداری اقلیم در ساختار عراق نیز اثرگذار باشد.

او با اشاره به مواضع شاسوار عبدالواحد گفت این اظهارات با هدف هشدار نسبت به پیامدهای ادامه وضعیت فعلی مطرح شده و لازم است نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت و فعال‌سازی نهادها اقدام کنند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اختلافات سیاسی میان احزاب اقلیم کردستان درباره تشکیل دولت و فعال‌سازی پارلمان همچنان ادامه دارد.