توصیف آسوشیتدپرس از هنرنمایی بازیکن کردتبار آلمان

به گزارش کردپرس، گزارش آسوشیتدپرس درباره دنیز اونداو، فراتر از یک روایت ورزشی، به بررسی پیوند فوتبال با سیاست هویت و بازنمایی اقلیت‌ها می‌پردازد. این گزارش نشان می‌دهد چگونه درخشش یک بازیکن با ریشه ایزدی–کُرد در تیم ملی آلمان، در میان جوامع ایزدی و کُرد به‌عنوان فرصتی برای دیده‌شدن و تغییر تصویر تاریخی آن‌ها از قربانیان خشونت به کنشگران موفق در سطح جهانی تلقی می‌شود.

دنیز اونداو، مهاجم تیم ملی آلمان و یکی از چهره‌های غیرمنتظره جام جهانی فوتبال، با عملکرد درخشان خود در این رقابت‌ها توجه گسترده‌ای را جلب کرده است؛ اما آنچه نام او را فراتر از زمین فوتبال برجسته کرده، ریشه‌های ایزدی–کُرد او و بازتاب اجتماعی موفقیتش در میان دو جامعه‌ کردها و ایزدیها است.

اونداو که در آلمان به دنیا آمده و فرزند خانواده‌ای از پناهجویان ایزدی است، در این تورنمنت با زدن چند گل و دادن پاس گل‌های کلیدی، در کنار ستارگان بزرگ فوتبال جهان قرار گرفته است. با این حال، برای بسیاری از ایزدی‌ها و کُردها، موفقیت او تنها یک دستاورد ورزشی نیست، بلکه نوعی دیده‌شدن در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.

گروهی از ایزدی‌ها در روستایی کوچک در شمال شرق سوریه، جایی که بخشی از بستگان خانوادگی او زندگی می‌کنند، بازی‌های تیم ملی آلمان را با دقت دنبال می‌کنند. برخی از آن‌ها معتقدند درخشش اونداو تصویری تازه از جامعه‌ای ارائه می‌دهد که در دهه‌های اخیر بیشتر با جنگ، آوارگی و خشونت، به‌ویژه حمله داعش در سال ۲۰۱۴ به سنجار، شناخته شده است. در آن حمله هزاران ایزدی کشته یا ربوده شدند و بخش بزرگی از جامعه به‌اجبار آواره شد.

نمایندگان ایزدی‌ها در عراق و آلمان نیز موفقیت او را نماد تغییر روایت تاریخی این جامعه می‌دانند. به گفته آن‌ها، ایزدی‌ها سال‌ها عمدتاً در قالب «قربانیان نسل‌کشی و تبعیض» معرفی شده‌اند و اکنون حضور یک چهره موفق در بالاترین سطح فوتبال جهان، امکان ارائه تصویری متفاوت را فراهم کرده است.

در کنار ایزدی‌ها، کُردها نیز این موفقیت را با احساس تعلق دنبال می‌کنند زیرا به گفته آسوشیتدپرس، در این شرایط، حضور بازیکنی با ریشه کُردی در تیم ملی آلمان، برای بسیاری از آن‌ها نوعی نمایندگی نمادین ایجاد کرده است.

در عراق و منطقه سنجار نیز شماری از ایزدی‌ها از موفقیت اونداو استقبال کرده‌اند و آن را مایه افتخار جامعه خود می‌دانند. برخی از جوانان ایزدی ابراز امیدواری کرده‌اند که بتوانند روزی او را از نزدیک در آلمان تماشا کنند؛ چرا که بخش قابل توجهی از جامعه ایزدی پس از حملات سال ۲۰۱۴ به آن مهاجرت کرده‌اند.

با این حال، مسیر حرفه‌ای اونداو بدون تنش نبوده است. او در برخی مسابقات باشگاهی و همچنین در فضای مجازی با توهین‌ها و حملات نژادپرستانه مواجه شده است. همچنین تصمیم او برای بازی در تیم ملی آلمان به‌جای ترکیه، واکنش‌های منفی برخی کاربران ترک را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.

با وجود این فشارها، محبوبیت او در حال افزایش است. برخی فعالان فرهنگی و اجتماعی در آلمان معتقدند حضور بازیکنانی مانند اونداو به ادغام بهتر مهاجران و فرزندان آن‌ها در جامعه کمک می‌کند و هم‌زمان امکان حفظ هویت فرهنگی را نیز فراهم می‌سازد.

در تحلیل برخی پژوهشگران و فعالان حوزه مهاجرت، موفقیت اونداو نمونه‌ای از تجربه نسل جدید مهاجران در اروپا تلقی می‌شود که در عین مواجهه با فشارهای هویتی و اجتماعی، توانسته در بالاترین سطح رقابت‌های ورزشی جهانی بدرخشد.

در یکی از صحنه‌های نمادین این تورنمنت، پس از گلزنی، اونداو شادی خاصی انجام داد که ریشه در سنت‌های فرهنگی ایزدی داشت. این حرکت توسط برخی ناظران به‌عنوان نوعی بیان هویت فرهنگی و حتی مقاومت نمادین تفسیر شد.

در مجموع، داستان دنیز اونداو برای بسیاری از ایزدی‌ها و کُردها فراتر از فوتبال است و روایتی از دیده‌شدن، بازنمایی هویت و تلاش برای عبور از تصویری است که سال‌ها عمدتاً با رنج و بحران تعریف شده است.