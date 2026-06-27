تفاهمنامه پروژه هزار هکتاری شبکه آبیاری نوین مهاباد منعقد شد

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه بررسی روند پیشرفت احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اجرای پروژه آبیاری زیرسطحی هوشمند با مشارکت سازمان بین‌المللی فائو در نقاط مختلف حوضه آبریز دریاچه ارومیه به صورت پایلوت، افزود: با توجه به موفقیت این پروژه در پایلوت‌های قبلی و ادامه مشارکت سازمان فائو، ضرورت دارد اجرای این پروژه در مقیاس‌های بزرگ در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه ادامه یابد.

استاندار آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در گام نخست اجرای پروژه ۱۰۰۰ هکتاری در محدوده شبکه آبیاری مهاباد پیش‌بینی شده و تفاهم‌نامه آن بین ستاد احیای دریاچه، دانشگاه ارومیه و سازمان جهاد کشاورزی منعقد شده که در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز عملیات اجرایی آن بزودی آغاز می‌شود.

او بیان کرد: آذربایجان‌غربی در اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، اصلاح الگوی مصرف آب، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، مدیریت منابع و اجرای طرح‌های احیایی، اقدامات مؤثر و مسئولانه‌ای انجام داده است.



استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه استان ظرفیت‌های خود را برای اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه به‌کار می‌گیرد، گفت: تحقق اهداف بلندمدت احیای این پهنه ارزشمند ملی، مستلزم تداوم حمایت دولت و تخصیص اعتبارات کافی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و مدیریت پایدار منابع آب است.



او همچنین با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه یک مأموریت صرفاً استانی نیست، تاکید کرد: این موضوع یک مطالبه و مسئولیت ملی است و تحقق کامل آن بدون تأمین اعتبارات پایدار و حمایت ویژه امکان‌پذیر نخواهد بود.



استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از رویکرد رئیس‌جمهور در تدوین نقشه جامع مدیریت منابع آب، خاک و توسعه منطقه، افزود: برنامه‌ریزی علمی، اصلاح الگوی کشت، ارتقای بهره‌وری، تقویت نظام نظارتی و هدایت صحیح منابع مالی، مسیر پایداری برای حفظ دریاچه ارومیه و توسعه متوازن منطقه ترسیم خواهد کرد.



رحمانی همچنین با بیان اینکه مدیریت استان با تمام توان اجرای سیاست‌های دولت در حوزه احیای دریاچه ارومیه را دنبال می‌کند، اضافه کرد: در کنار اقدامات انجام‌شده در استان، با اختصاص اعتبارات و اختیارات لازم متناسب با اهمیت ملی این پروژه، ضمن تداوم روند احیای دریاچه ارومیه، معیشت مردم، امنیت زیست‌محیطی و توسعه پایدار شمال‌غرب کشور نیز تضمین خواهد شد.



