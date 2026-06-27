تخلف محیط زیستی در اشنویه؛ متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش کردپرس، کریم خضری گفت: بر اساس تحقیقات انجام‌شده و گزارش‌های مردمی، یک رأس بزغاله وحشی که در پی رم کردن مادر بر اثر حمله سگ‌های گله در زیستگاه‌های کوهستانی شهرستان اشنویه از گله جدا شده بود، توسط دو نفر به یکی از روستاهای این شهرستان منتقل و در شرایطی نامناسب نگهداری می‌شد.



او افزود: متأسفانه به دلیل تغذیه نامناسب، استرس شدید و شرایط غیراستاندارد نگهداری، این بزغاله تلف شد.



خضری با اشاره به اینکه اداره حفاظت محیط زیست پیش از این نیز نسبت به خودداری از زنده‌گیری و نگهداری گونه‌های حیات وحش از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کرده بود، اظهار کرد: با توجه به وقوع این تخلف، افراد مذکور بر اساس قانون شکار و صید و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی به مراجع قضایی شهرستان اشنویه معرفی شدند.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه بیان کرد: گونه کل و بز از گونه‌های تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست است و هرگونه زنده‌گیری، جابه‌جایی یا نگهداری غیرمجاز آن، علاوه بر آسیب جدی به حیات وحش، پیگرد قانونی در پی دارد.



او از شهروندان خواست در صورت مشاهده نوزادان حیات وحش در طبیعت، از نزدیک شدن، جابه‌جایی یا انتقال آنها خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند

