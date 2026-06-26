ورود دادستانی به پرونده عبداللطیف سلفی؛ دانشجویان از ارائه مدارک جدید خبر دادند

به گزارش کردپرس، همزمان با ادامه بررسیها درباره پرونده دکتر عبداللطیف احمد سلفی، استاد دانشکده علوم اسلامی دانشگاه سلیمانیه، اطلاعات تازهای از روند رسیدگی به این پرونده منتشر شده است؛ پروندهای که اکنون علاوه بر طی کردن مراحل اداری، وارد مسیر پیگیری قضایی نیز شده است.
آوینه نوشت: قرار بود روز پنجشنبه تجمع تازهای از سوی دانشجویان برگزار شود، اما طبق اطلاعات بهدستآمده از مدیریت دانشگاه و نهادهای امنیتی، مجوزی برای برگزاری هیچ تجمعی صادر نشده و در نهایت نیز گردهمایی برگزار نشده است. دانشجویان دلیل برگزار نشدن این تجمع را انتظار برای اقدامات اجرایی و تغییرات احتمالی در روند تحقیقات عنوان کردهاند.
در سطح اداری، ریاست دانشگاه سلیمانیه صورتجلسه و گزارش کامل کمیته سهنفره تحقیق را بهصورت رسمی برای وزیر آموزش عالی اقلیم کردستان ارسال کرده تا تصمیمهای لازم در این خصوص اتخاذ شود.
همزمان سه تحول جدید در پرونده مطرح شده است؛ نخست ورود رسمی دادستانی کل به پرونده برای نظارت بر روند تحقیقات، دوم پیشنهاد ارجاع پرونده به دادگاه تخصصی برای تعیین تکلیف نهایی و سوم ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی شاکیان.
براساس این اطلاعات، یکی از دانشجویان شاکی که پیشتر نیز اسناد و مدارکی ارائه کرده بود، به کمیته تحقیق اعلام کرده است در صورت وجود تردید نسبت به اظهارات مطرحشده، امکان بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته در محدوده ملک محمود و محلهایی که در روایتها به آن اشاره شده وجود دارد تا درباره حضور خودروی فرد متهم و رفتوآمدها اطمینان حاصل شود.
همچنین گفته شده تمامی جزئیات فنی از سوی کمیته تحقیق دانشگاه سلیمانیه جمعآوری شده است؛ از جمله بررسی تصاویر دوربینهای نظارتی، فایلهای صوتی، ارتباطات تلفنی، دادههای ثبتشده در برخی اپلیکیشنهای تلفن همراه و پیگیری با شرکتهای مخابراتی برای بررسی وجود ارتباط میان شمارهها. این اطلاعات در گزارش نهایی ثبت و برای وزارت آموزش عالی ارسال شده است.
به دلیل حساسیت پرونده، بخشی از اطلاعات از جمله شمار دقیق دانشجویانی که در برابر کمیته حاضر شدهاند محرمانه نگه داشته شده تا بر روند تحقیقات تأثیر نگذارد.
از سوی دیگر، عبداللطیف احمد در پاسخهای کتبی خود به پرسشهای کمیته، تمامی اتهامهای مطرحشده را رد کرده و آنها را «اتهامهای ناروا» توصیف کرده است. براساس اطلاعات منتشرشده، وی به هیچیک از موارد مطرحشده پاسخ تأییدی نداده است.
در همین حال، محمد پینجوینی، رئیس کمیته فتوا در سلیمانیه، در یک نشست خبری اعلام کرد پرونده دکتر عبداللطیف به این نهاد ارتباطی ندارد و در نهایت وزارت آموزش عالی اقلیم کردستان درباره آن تصمیمگیری خواهد کرد.
انتظار میرود طی هفته آینده این پرونده به مرجع قضایی تخصصی ارجاع شود و یک کمیته حقوقی بهصورت رسمی روند رسیدگی برای تعیین تکلیف نهایی اختلاف میان دانشجویان و این استاد دانشگاه را آغاز کند.
این پرونده از زمانی وارد فضای عمومی شد که فایلهای صوتی و ادعاهایی درباره رفتارهای غیراخلاقی و سوءاستفاده از موقعیت دانشگاهی علیه عبداللطیف احمد، استاد دانشکده علوم اسلامی دانشگاه سلیمانیه، در شبکههای اجتماعی منتشر شد. پس از آن گروهی از دانشجویان اعلام کردند تعدادی از دانشجویان دختر آماده ارائه شهادت و مستندات در برابر کمیته تحقیق دانشگاه هستند. در مقابل، عبداللطیف احمد از آغاز طرح اتهامات، همه ادعاها را رد کرده و آن را بخشی از تلاش برای تخریب شخصیت خود دانسته است.
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