وزارت آموزش دولت موقت سوریه مدارک مدیریت خودگردان را به رسمیت شناخت

به گزارش کردپرس، وزارت آموزش دولت موقت سوریه اعلام کرد مدارک و گواهیهای تحصیلی صادرشده از سوی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه را به رسمیت میشناسد. این تصمیم در چارچوب روند یکپارچهسازی نظام آموزشی کشور و ساماندهی وضعیت قانونی دانشآموزان مناطق شمال و شرق سوریه اتخاذ شده است.
به نوشته آژانس خبری هاوار، بر اساس گزارش منتشرشده، وزارت آموزش سوریه با صدور تصمیم شماره 1617/943، شرایط جدیدی را برای پذیرش مدارک تحصیلی و شرکت دانشآموزان در آزمونهای رسمی تعیین کرد. این تصمیم بر پایه مفاد قانون شماره 31 مصوب سال 2024 صادر شده است.
وزارت آموزش سوریه تاکید کرد این اقدام بخشی از روند ادامهدار ادغام و ایجاد یک نظام آموزشی یکپارچه در سراسر کشور به شمار میرود؛ روندی که پس از اجرای برنامه درسی واحد دولت سوریه در تمامی استانهای کشور آغاز شده است.
بر اساس مفاد این تصمیم، دانشآموزانی که پیشتر بر اساس برنامههای آموزشی مدیریت خودگردان تحصیل کردهاند، اجازه خواهند داشت تنها در سالهای تحصیلی 2025-2026 و 2026-2027 در آزمونهای رسمی گواهینامههای عمومی، از جمله دوره متوسطه و آموزش پایه، شرکت کنند. این آزمونها مطابق با مقررات و معیارهای ملی تعیینشده از سوی وزارت آموزش برگزار خواهد شد.
همچنین طبق ماده دوم این مصوبه، مدارکی که پیشتر از سوی مدیریت خودگردان صادر شدهاند، بر اساس دستورالعملها و ضوابط مورد تأیید وزارت آموزش و مقررات اجرایی موجود، به رسمیت شناخته خواهند شد.
وزارت آموزش سوریه تأکید کرد این تصمیم برای اجرا به تمامی نهادها و بخشهای مرتبط ابلاغ شده است.
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