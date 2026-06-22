دانشجویان علوم اسلامی: ۱۰ دانشجوی دختر آماده شهادت علیه دکتر عبداللطیف هستند

به گزارش کردپرس، جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اسلامی دانشگاه سلیمانیه اعلام کرده‌اند که تعدادی از دانشجویان دختر که خود را قربانی معرفی می‌کنند، آماده‌اند در برابر کمیته تحقیق دانشگاه علیه دکتر عبداللطیف احمد شهادت دهند و خواستار آن شده‌اند که روند رسیدگی به پرونده بدون انحراف ادامه پیدا کند.

این موضوع پس از انتشار فایل‌های صوتی و طرح اتهاماتی علیه دکتر عبداللطیف احمد، استاد دانشگاه سلیمانیه و چهره مذهبی، وارد مرحله جدیدی شده است.

در بیانیه‌ای که به نام شماری از دانشجویان دانشکده علوم اسلامی منتشر شده، آمده است که آنان نسبت به صحت ادعاهای مطرح‌شده تردیدی ندارند و آمادگی خود را برای حضور در برابر کمیته تحقیق و ارائه شهادت اعلام کرده‌اند.

در این بیانیه همچنین ادعا شده که تعدادی از دانشجویان دختر آماده‌اند روایت خود را در چارچوب روند رسمی بررسی پرونده ارائه کنند. بخشی از دانشجویان نیز خواستار آن شده‌اند که افراد مرتبط مستقیم با موضوع برای ارائه توضیحات دعوت شوند.

در مقابل، دکتر عبداللطیف احمد پیش‌تر تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده و اعلام کرده بود این ادعاها «بی‌اساس و نادرست» هستند. او در صفحه شخصی خود نوشته بود که اتهامات مطرح‌شده فاقد مبنای شرعی و قانونی است.

دانشگاه سلیمانیه نیز اعلام کرده کمیته‌ای برای بررسی موضوع تشکیل داده است. یوهان عثمان، مسئول اطلاع‌رسانی دانشگاه، گفته است این کمیته با حضور افراد حقوقی و در هماهنگی با دادستانی فعالیت می‌کند و همه ادعاها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

به گفته مسئولان دانشگاه، هر فردی که خود را مرتبط با پرونده بداند، امکان ارائه اظهارات و مستندات خود را خواهد داشت.

آغاز طرح این پرونده به انتشار ادعاهایی در شبکه‌های اجتماعی بازمی‌گردد؛ ادعاهایی که از سوی فردی با نام مستعار «یاخی» مطرح شد.

وی مدعی شده بود اسناد و اطلاعاتی در اختیار دارد. با این حال، تا این لحظه نتیجه رسمی تحقیقات دانشگاه یا مرجع قضایی درباره صحت یا رد این ادعاها منتشر نشده است.