تلاش مسرور بارزانی برای جلوگیری از کسر ۱۲۰ میلیارد دینار از بودجه حقوق

به گزارش کردپرس، یک مقام ارشد اقلیم کردستان به شبکه روداو اعلام کرد که فالح ساری، وزیر دارایی عراق، گفته است حقوق‌بگیران اقلیم کردستان در موعد مقرر حقوق خود را دریافت خواهند کرد، اما ۱۲۰ میلیارد دینار از مبلغ حقوق کسر خواهد شد.

این مقام همچنین اشاره کرده است که مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، با علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، در تماس بوده تا از کسر ۱۲۰ میلیارد دینار از بودجه حقوق جلوگیری شود. به همین منظور، هیأتی از اقلیم کردستان روز یکشنبه آینده به بغداد سفر خواهد کرد.

به گفته وی، این هیأت موضوع درآمدهای اقلیم کردستان را بررسی کرده و از بغداد خواهد خواست به جای کسر ۱۲۰ میلیارد دینار، تنها نیمی از درآمدهای اقلیم را محاسبه و کسر کند؛ زیرا درآمدهای اقلیم در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.

او همچنین افزود که تاکنون کارکنان قراردادی اقلیم کردستان که حقوقشان از محل درآمدهای داخلی پرداخت می‌شود، حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و اگر بغداد در این ماه نیز ۱۲۰ میلیارد دینار از بودجه حقوق کسر کند، روند توزیع حقوق با تأخیر مواجه خواهد شد.