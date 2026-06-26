امدادرسانی به سیل زدگان بورآلان ماکو ادامه دارد

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی در روستاهای منطقه بورالان شهرستان ماکو، نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای امدادی در حال خدمترسانی به خانوارهای متاثر از حادثه هستند.
او ادامه داد: تاکنون در روستای ولیکندی ۱۲ باب منزل مسکونی از سیلاب تخلیه و ۶ باب منزل تخلیه اضطراری شده است. همچنین ۵ دستگاه چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی مورد نیاز ۹ خانوار در این روستا توزیع شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی افزود: در روستای پنجرلو نیز ۶ باب منزل مسکونی دچار آبگرفتگی و تخلیه اضطراری شده و اقلام زیستی و غذایی برای ۵ خانوار متاثر توزیع شده است.
به گفته محبوبی؛ در بخش عشایری پنجرلو نیز ۳ خانوار متاثر از سیلاب، چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی دریافت کردهاند.
او بیان کرد: بیشترین حجم خسارات ناشی از آبگرفتگی در روستای بری گزارش شده است؛ بهطوری که ۳۵ باب منزل مسکونی دچار آبگرفتگی و ۲۰ باب منزل تخلیه اضطراری شدهاند. در این روستا ۱۴ دستگاه چادر امدادی و اقلام زیستی و غذایی میان ۱۴ خانوار متاثر توزیع شده است.
مدیر عامل هلال احمر استان گفت: عملیات امدادرسانی با حضور ۵۴ نفر نیروی عملیاتی، ۸ دستگاه خودروی امدادی و پشتیبانی و ۱۵ دستگاه موتورپمپ و لجنکش همچنان ادامه دارد و نیروهای هلالاحمر در تلاش هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات و بازگشت شرایط عادی به مناطق متاثر اقدام کنند.
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