بە گزارش کردپرس پرونده اتهامات مطرحشده علیه دکتر عبداللطیف احمد، استاد دانشکده علوم اسلامی دانشگاه سلیمانیه و از چهرههای شناختهشده جریان سلفی در اقلیم کردستان، وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که همزمان با تشدید مواضع رسمی و واکنشهای حقوقی طرفین، حساسیت رسانهای گستردهای را به همراه داشته است.
در این چارچوب، آرام محمد، وزیر آموزش عالی، اعلام کرد کمیته ویژهای که برای بررسی این پرونده تشکیل شده است، فعالیت خود را آغاز کرده و این وزارتخانه «اعتماد کامل» به روند کار آن دارد. وی تأکید کرد: این کمیته با همکاری دانشگاه سلیمانیه مأمور بررسی بیطرفانه پرونده است و هدف آن روشن شدن حقیقت، حفظ شأن دانشگاه و صیانت از حقوق دانشجویان و استادان است.
وزیر آموزش عالی همچنین با تأکید بر ضرورت بیطرفی در روند رسیدگی گفت: «اعتماد کامل به عدالت در این فرآیند وجود دارد و امیدواریم نتیجه بررسیها بهگونهای باشد که حقیقت برای افکار عمومی روشن شود.» او در عین حال از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و افزود اظهارنظر زودهنگام میتواند بر روند تحقیقات تأثیر بگذارد.
در سوی دیگر، دکتر عبداللطیف احمد با انتشار بیانیهای مفصل، تمامی اتهامات اخلاقی مطرحشده علیه خود را بهطور کامل رد کرد و آنها را «دروغ، افترا و بهتان» خواند. وی با تأکید بر آمادگی خود برای حضور در دادگاه اعلام کرد: هر فردی که ادعایی علیه او دارد باید در چارچوب قانون و در یک روند علنی قضایی حضور یابد تا حقیقت روشن شود.
او همچنین مدعی شد آنچه علیه وی در جریان است بخشی از یک «پروژه سازمانیافته برای ترور شخصیت» است که به گفته او از سوی جریانهای فکری مخالف و افراد با گرایشهای افراطی هدایت میشود. این استاد دانشگاه تأکید کرد برخی افراد برای ارائه شهادت علیه او تحت فشار قرار گرفتهاند و هدف این روند، تخریب جایگاه علمی و اجتماعی اوست.
عبداللطیف احمد در بخش دیگری از بیانیه خود، با انتقاد از برخی رسانهها و سکوت نهادهای رسمی، خواستار رسیدگی سریع، بیطرفانه و قضایی به پرونده شد و تأکید کرد که آماده است بدون هیچ شرطی در برابر دستگاه قضایی اقلیم کردستان حاضر شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر گروهی از دانشجویان دانشکده علوم اسلامی دانشگاه سلیمانیه اعلام کرده بودند حدود ۱۰ دانشجوی دختر که خود را «قربانی» معرفی میکنند، آمادگی دارند در برابر کمیته تحقیق دانشگاه شهادت دهند. این دانشجویان خواستار ادامه روند بررسی بدون اعمال فشار و با رعایت کامل اصول حقوقی شدهاند.
دانشگاه سلیمانیه نیز پیشتر اعلام کرده بود کمیتهای حقوقی با هماهنگی دادستانی برای بررسی این پرونده تشکیل شده و همه افراد مرتبط میتوانند مستندات و اظهارات خود را ارائه کنند. بر اساس اعلام رسمی، این پرونده همچنان در مرحله تحقیق قرار دارد و هیچ نتیجه نهایی از سوی مراجع ذیصلاح اعلام نشده است.
به این ترتیب، در حالی که وزارت آموزش عالی بر اعتماد به روند تحقیق تأکید دارد و متهم اصلی پرونده نیز خود را بیگناه دانسته و خواستار رسیدگی قضایی شده است، پرونده عبداللطیف احمد به یکی از حساسترین موضوعات حقوقی و رسانهای اخیر در اقلیم کردستان تبدیل شده است.
نظر شما