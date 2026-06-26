به گزارش کردپرس، یک منبع نزدیک به فیصل کریم‌خان برادوستی اعلام کرده است که عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان به‌طور کامل از این حزب کناره‌گیری کرده و تصمیم او قطعی است.

دراومیدیا نوشت: فیصل کریم‌خان در تاریخ ۲۲ ماه جاری نامه استعفای خود را به رفعت عبدالله، معاون رئیس اتحادیه میهنی، ارائه کرده است.

این منبع تأکید کرده است که تصمیم یادشده به خواست و قناعت شخصی فیصل کریم‌خان اتخاذ شده و وی تصمیم گرفته فعالیت حزبی نداشته باشد و به‌صورت مستقل باقی بماند.

به گفته این منبع، استعفای وی تحت تأثیر فشار یا شرایط خاصی نبوده و او شخصاً به این جمع‌بندی رسیده که فعالیت خود را خارج از ساختار حزبی ادامه دهد.

در همین حال، طی دو روز گذشته شماری از رهبران ارشد اتحادیه میهنی با فیصل کریم‌خان دیدار کرده‌اند تا او را از تصمیمش منصرف کنند، اما وی اعلام کرده تصمیمش نهایی است و دیگر امکان ادامه فعالیت در داخل این حزب را ندارد و به‌عنوان فردی مستقل باقی خواهد ماند.

کناره‌گیری فیصل کریم‌خان در حالی صورت می‌گیرد که تنها در یک روز، سرتیپ ایوب گره و حاجی مسیفی نیز از اتحادیه میهنی جدا شده‌اند.