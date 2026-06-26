به گزارش کردپرس، دامنه واکنش‌ها به اظهارات اخیر شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو درباره اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد و شماری از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی این سخنان را حمله به دستاورد تاریخی مردم اقلیم کردستان و عبور از خطوط سیاسی توصیف کرده‌اند.

محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دموکرات کردستان، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد موجودیت اقلیم کردستان با خون شهدا شکل گرفته و از بین نخواهد رفت.

او تأکید کرد مردم کردستان هرگز اجازه نخواهند داد این ساختار سیاسی از میان برود و گفت: «اقلیم کردستان با خون به دست آمده و با خون نیز حفظ خواهد شد.»

پیش از این نیز سوهیب شیخ احمد، فاروق علی از جماعت عدالت کردستان، شادمان ملا حسن از جبهه خلق و مونا قهوه‌چی از حزب اصلاح ترکمانی، در مواضعی جداگانه سخنان شاسوار عبدالواحد را محکوم کرده و تأکید کرده بودند که اقلیم کردستان دستاورد مردم است و نباید موضوع حذف یا انحلال آن مطرح شود؛ برخی از آنان حتی خواستار پیگیری حقوقی این اظهارات شدند.

این واکنش‌ها پس از آن شدت گرفت که شامگاه چهارشنبه، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در یک کنفرانس خبری با اشاره به روند تشکیل دولت اقلیم کردستان گفت: «اگر پست نخست‌وزیری برای ما نباشد، چیزی به نام اقلیم کردستان باقی نخواهد ماند»؛ اظهاراتی که از سوی منتقدان به عنوان تهدید به انحلال ساختار قانونی اقلیم تفسیر شد.