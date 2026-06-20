دانشگاه سلیمانیه کمیته عالی تحقیق درباره پرونده منتسب به عبداللطیف احمد تشکیل داد

ریاست دانشگاه سلیمانیه با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که در پی انتشار مطالبی در روزهای اخیر درباره دکتر عبداللطیف احمد مصطفی، استاد دانشکده علوم اسلامی این دانشگاه، یک کمیته عالی تحقیق برای بررسی ابعاد این پرونده تشکیل شده است.
در روزهای گذشته، انتشار یک فایل صوتی و پیامهای متنی با محتوای مستهجن که در شبکههای اجتماعی به عبداللطیف احمد، از چهرههای شناختهشده جریان سلفی در اقلیم کردستان، نسبت داده شده بود، بازتاب گستردهای در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی اقلیم پیدا کرد. تاکنون اصالت این فایلها از سوی مراجع رسمی تأیید یا رد نشده است.
ریاست دانشگاه سلیمانیه در اطلاعیه خود تأکید کرد که به عنوان یک نهاد رسمی و دانشگاهی، خود را متعهد به رعایت اصول قانونمداری و شفافیت در رسیدگی به تمامی پروندههای مرتبط با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه میداند.
بر اساس این اطلاعیه، دانشگاه مطابق ضوابط قانونی و اداری، روز پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ کمیتهای عالی برای بررسی این پرونده تشکیل داده است. این کمیته با نظارت دادستانی، مأمور بررسی موضوع و روشن شدن ابعاد پرونده خواهد بود و روند تحقیقات تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.
ریاست دانشگاه سلیمانیه همچنین اعلام کرد در صورتی که هرگونه قصور یا تخلفی در جریان این بررسیها احراز شود، مطابق قوانین و مقررات با افراد مسئول برخورد خواهد شد.
در پایان این اطلاعیه آمده است که نتایج نهایی تحقیقات، بدون توجه به نتیجه حاصل، بهصورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
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