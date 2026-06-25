کردپرس

پرونده دکتر عبداللطیف احمد، استاد دانشکده علوم اسلامی دانشگاه سلیمانیه و از چهره‌های پرنفوذ جریان سلفی در اقلیم کردستان، پس از هفته‌ها جنجال رسانه‌ای و اجتماعی وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ مرحله‌ای که در آن تحقیقات دانشگاهی به پایان رسیده، اما هنوز هیچ نتیجه رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام نشده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی رسانه‌های محلی، کمیته تحقیق دانشگاه سلیمانیه بررسی‌های خود را به پایان رسانده و گزارش نهایی را برای وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی اقلیم کردستان ارسال کرده است. در همین حال، یوهان عثمان، مسئول روابط رسانه‌ای دانشگاه سلیمانیه، نیز تأیید کرده که نتیجه تحقیقات محرمانه بوده و در اختیار وزارت آموزش عالی قرار گرفته است.

با وجود این، آرام محمد، وزیر آموزش عالی اقلیم کردستان، تاکنون هیچ بیانیه رسمی درباره محتوای گزارش یا نتیجه نهایی پرونده منتشر نکرده است. گزارش‌ها حاکی است که وی به دلیل برگزاری نشست هیأت وزیران هنوز گزارش را به‌صورت رسمی بررسی نکرده و انتظار می‌رود تصمیم نهایی در روزهای آینده اتخاذ شود.

همزمان با انتشار خبر پایان تحقیقات، برخی منابع و صفحات مجازی مدعی شدند اتهامات مطرح‌شده علیه عبداللطیف احمد اثبات شده و حکم اخراج وی از دانشگاه صادر شده است. با این حال، هیچ نهاد رسمی این ادعاها را تأیید نکرده است.

در واکنش به این گمانه‌زنی‌ها، عبداللطیف احمد که در میان هوادارانش با نام «عبداللطیف سلفی» شناخته می‌شود، با انتشار پیامی تحت عنوان «پیام توکل به خدا و استقامت»، تمامی اخبار مربوط به برکناری یا اخراج خود را تکذیب کرد.

وی این اخبار را «دروغ» و بخشی از تلاش برای بهره‌برداری رسانه‌ای و افزایش بازدید صفحات مجازی توصیف کرد و گفت تمامی شایعات منتشرشده فاقد صحت هستند. عبداللطیف احمد همچنین از حامیان خود قدردانی کرد و تأکید نمود که به فعالیت‌های دینی و فکری خود ادامه خواهد داد.

این پرونده از زمانی وارد مرحله علنی شد که فایل‌های صوتی و ادعاهایی درباره رفتارهای غیراخلاقی و سوءاستفاده از موقعیت دانشگاهی علیه این استاد دانشکده علوم اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. پس از آن، گروهی از دانشجویان اعلام کردند تعدادی از دانشجویان دختر آمادگی دارند در برابر کمیته تحقیق دانشگاه شهادت دهند. در مقابل، عبداللطیف احمد از نخستین روزهای طرح اتهامات، تمامی ادعاها را رد کرده و آنها را بخشی از یک «کارزار سازمان‌یافته برای ترور شخصیت» خود دانسته است.

اهمیت این پرونده تنها به جایگاه دانشگاهی عبداللطیف احمد محدود نمی‌شود. وی طی سال‌های گذشته یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های مذهبی جریان سلفی در اقلیم کردستان بوده و نفوذ اجتماعی قابل توجهی در میان بخشی از جوانان و محافل مذهبی داشته است. به همین دلیل، نتیجه نهایی این پرونده می‌تواند فراتر از یک پرونده انضباطی دانشگاهی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای در پی داشته باشد.

تحلیلگران معتقدند در صورت اثبات رسمی اتهامات، این پرونده می‌تواند به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اعتبار اجتماعی جریان‌های مذهبی در سال‌های اخیر تبدیل شود و پرسش‌هایی درباره نقش نهادهای آموزشی دینی، سازوکارهای نظارتی دانشگاه‌ها و جایگاه چهره‌های مذهبی در افکار عمومی مطرح کند. در مقابل، اگر اتهامات وارد تشخیص داده نشود، احتمالاً بحث درباره مسئولیت رسانه‌ها و صفحات مجازی در انتشار اتهامات اثبات‌نشده و تأثیر آن بر حیثیت افراد بار دیگر در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.

در شرایط کنونی، آنچه قطعی به نظر می‌رسد پایان یافتن روند تحقیق دانشگاهی و ارسال گزارش به وزارت آموزش عالی است. با این حال، تا زمان اعلام موضع رسمی از سوی وزارت آموزش عالی اقلیم کردستان و یا مراجع قضایی ذی‌ربط، ادعاهای مطرح‌شده از سوی طرفین پرونده همچنان در حد مواضع و روایت‌های متقابل باقی خواهد ماند و نمی‌توان درباره نتیجه نهایی آن قضاوت قطعی کرد.