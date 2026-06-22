کردپرس:
پرونده دکتر عبداللطیف احمد، استاد دانشکده علوم اسلامی دانشگاه سلیمانیه و از چهرههای شناختهشده جریان سلفی در اقلیم کردستان، وارد مرحله تازهای شده است. پس از آنکه گروهی از دانشجویان این دانشکده اعلام کردند حدود ۱۰ دانشجوی دختر که خود را «قربانی» معرفی میکنند، آمادگی دارند در برابر کمیته تحقیق دانشگاه شهادت دهند، عبداللطیف احمد نیز با انتشار بیانیهای طولانی، تمامی اتهامات را رد کرد و خواستار رسیدگی علنی و قضایی به این پرونده شد.
وی در این بیانیه، اتهامهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی مبنی بر برقراری روابط نامناسب با تعدادی از دانشجویان دختر را «دروغ، افترا و بهتان» توصیف کرد و با سوگند به خداوند، تأکید کرد که هیچیک از این ادعاها صحت ندارد.
عبداللطیف احمد مدعی شد انتشار این اتهامات، بخشی از یک «پروژه سازمانیافته» برای ترور شخصیت اوست؛ پروژهای که به گفته وی، از سوی افرادی با گرایشهای تکفیری و همچنین مخالفان فکری و عقیدتیاش هدایت میشود. او همچنین ادعا کرد برخی افراد برای ارائه شهادت علیه وی تحت فشار قرار گرفتهاند و هدف اصلی این اقدامات، تخریب جایگاه علمی، دینی و اجتماعی اوست.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از بیانیه خود، از سکوت برخی نهادهای رسمی در برابر آنچه «کارزار تخریب» خواند، انتقاد کرد و مدعی شد برخی رسانهها و صفحات مجازی نیز به بستری برای انتشار افتراها تبدیل شدهاند.
عبداللطیف احمد در عین حال اعلام کرد آماده است بدون هیچ قید و شرطی در برابر دادگاه حاضر شود و تأکید کرد هر فردی که ادعایی علیه او دارد، باید بهصورت علنی، در چارچوب قانون و با رعایت تشریفات قضایی، در دادگاه حاضر شود تا حقیقت روشن گردد.
وی همچنین از دستگاه قضایی اقلیم کردستان خواست با سرعت و بیطرفی کامل به این پرونده رسیدگی کند و میان «قربانی افترا» و کسانی که به گفته او در طراحی این پرونده نقش داشتهاند، تمایز قائل شود.
انتشار این بیانیه در حالی صورت میگیرد که روز گذشته جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اسلامی دانشگاه سلیمانیه اعلام کردند حدود ۱۰ دانشجوی دختر که خود را «قربانی» معرفی میکنند، آمادگی دارند در برابر کمیته تحقیق دانشگاه درباره ادعاهای مطرحشده علیه عبداللطیف احمد شهادت دهند. آنان خواستار ادامه روند بررسی پرونده بدون اعمال فشار یا انحراف در تحقیقات شدند.
پیش از این نیز دانشگاه سلیمانیه بهطور رسمی از تشکیل کمیتهای حقوقی برای بررسی این پرونده خبر داده بود. به گفته مسئولان دانشگاه، این کمیته با هماهنگی دادستانی فعالیت میکند و تمامی افرادی که خود را مرتبط با پرونده میدانند، میتوانند اظهارات و مستندات خود را ارائه کنند.
پرونده عبداللطیف احمد پس از انتشار فایلهای صوتی و طرح اتهامهایی در شبکههای اجتماعی وارد فضای عمومی شد. در مقابل، وی از همان ابتدای انتشار این ادعاها، تمامی اتهامات را رد کرده و آنها را فاقد هرگونه مبنای قانونی و شرعی دانسته است.
در حال حاضر، هیچ مرجع قضایی یا کمیته تحقیق دانشگاه سلیمانیه تاکنون نتیجه نهایی بررسیهای خود را درباره صحت یا رد این اتهامات اعلام نکرده است و پرونده همچنان در مرحله تحقیق قرار دارد. از این رو، ادعاهای مطرحشده از سوی شاکیان و همچنین دفاعیات عبداللطیف احمد، تا زمان اعلام نظر مراجع ذیصلاح، صرفاً مواضع طرفین این پرونده محسوب میشود. این پرونده به دلیل جایگاه مذهبی و دانشگاهی عبداللطیف احمد و حساسیتهای اجتماعی پیرامون آن، در روزهای اخیر به یکی از پرمناقشهترین موضوعات رسانهای اقلیم کردستان تبدیل شده است.
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