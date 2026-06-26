بغداد، تهدید عراق به خروج از سازمان اوپک را رد کرد

به گزارش کردپرس، در بیانیه وزارت نفت عراق، آمده است: آنچه درباره تهدید عراق به پایان دادن به عضویت خود در سازمان اوپک مطرح شده، بازتابدهنده موضع رسمی دولت عراق نیست؛ زیرا نه نخستوزیر و نه دولت عراق موضوع خروج از اوپک را مطرح نکردهاند. بلکه عراق همواره بر اهمیت بازنگری در سقفهای تولید، متناسب با ظرفیتهای تولید پایدار کشورهای عضو و در چارچوب توافقی که همه کشورهای ذیربط آن را تصویب کردهاند، و همچنین با در نظر گرفتن شرایط امنیتی و اقتصادی ویژه عراق، تاکید داشته است.
این بیانیه افزود: کشورهای عضو اوپک و کشورهای همپیمان آن به این رویکرد پاسخ دادهاند و فرایند بازنگری در حداکثر ظرفیت تولید پایدار کشورهای عضو را آغاز کردهاند. این فرایند هماکنون با هماهنگی یک شرکت مشاوره بینالمللی مستقل و با مشارکت فعال عراق، طبق جدول زمانی مصوب، در حال اجراست.
وزارت نفت عراق همچنین توضیح داد: کشورهای عضو اوپک و متحدان آن عملاً بازگرداندن تدریجی حجمهای کاهشیافته تولید را آغاز کردهاند و مقرر است طی چند ماه آینده تمامی کاهشهای داوطلبانه بهطور کامل جبران شود؛ اقدامی که به افزایش سقف تولید عراق کمک خواهد کرد.
در ادامه بیانیه آمده است: هرگونه مطالبه مرتبط با سهمیههای تولید یا سطوح ظرفیت تولید، از طریق سازوکارهای فنی و مبتنی بر اجماع که در چارچوب اوپک و کشورهای همپیمان آن تعریف شدهاند، مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد.
وزارت نفت عراق همچنین به وجود درک و همراهی در سطح بالا از سوی کشورهای عضو اوپک نسبت به شرایط خاص عراق اشاره کرد و افزود که صنعت نفت عراق طی بیش از چهل سال گذشته از جنگها، تحریمها و چالشهای متعدد آسیب دیده و آخرین مورد آن نیز تخریب بخشهای زیادی از زیرساختهای نفتی و تأسیسات پشتیبان در نتیجه حملات تروریستی و خرابکارانه بوده است.
در پایان، این وزارتخانه تاکید کرد: این مسائل مورد توجه قرار خواهد گرفت تا تولید نفت عراق به سطحی عادلانه برسد که بتواند جایگاه خود را بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ در میان کشورهای عضو اوپک بازیابد و اهداف مورد انتظار از پروژههای توسعه و بازسازی تمامی بخشهای صنعت نفت را محقق سازد؛ صنعتی که ستون اصلی درآمدهای مالی عراق به شمار میرود.
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