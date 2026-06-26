۵ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۳

بغداد، تهدید عراق به خروج از سازمان اوپک را رد کرد

بغداد، تهدید عراق به خروج از سازمان اوپک را رد کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت نفت عراق اعلام کرد که مطالب مطرح‌شده درباره تهدید عراق به خروج از سازمان اوپک، بیانگر موضع رسمی دولت عراق نیست.

به گزارش کردپرس، در بیانیه وزارت نفت عراق، آمده است: آنچه درباره تهدید عراق به پایان دادن به عضویت خود در سازمان اوپک مطرح شده، بازتاب‌دهنده موضع رسمی دولت عراق نیست؛ زیرا نه نخست‌وزیر و نه دولت عراق موضوع خروج از اوپک را مطرح نکرده‌اند. بلکه عراق همواره بر اهمیت بازنگری در سقف‌های تولید، متناسب با ظرفیت‌های تولید پایدار کشورهای عضو و در چارچوب توافقی که همه کشورهای ذی‌ربط آن را تصویب کرده‌اند، و همچنین با در نظر گرفتن شرایط امنیتی و اقتصادی ویژه عراق، تاکید داشته است.

این بیانیه افزود: کشورهای عضو اوپک و کشورهای هم‌پیمان آن به این رویکرد پاسخ داده‌اند و فرایند بازنگری در حداکثر ظرفیت تولید پایدار کشورهای عضو را آغاز کرده‌اند. این فرایند هم‌اکنون با هماهنگی یک شرکت مشاوره بین‌المللی مستقل و با مشارکت فعال عراق، طبق جدول زمانی مصوب، در حال اجراست.

وزارت نفت عراق همچنین توضیح داد: کشورهای عضو اوپک و متحدان آن عملاً بازگرداندن تدریجی حجم‌های کاهش‌یافته تولید را آغاز کرده‌اند و مقرر است طی چند ماه آینده تمامی کاهش‌های داوطلبانه به‌طور کامل جبران شود؛ اقدامی که به افزایش سقف تولید عراق کمک خواهد کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: هرگونه مطالبه مرتبط با سهمیه‌های تولید یا سطوح ظرفیت تولید، از طریق سازوکارهای فنی و مبتنی بر اجماع که در چارچوب اوپک و کشورهای هم‌پیمان آن تعریف شده‌اند، مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

وزارت نفت عراق همچنین به وجود درک و همراهی در سطح بالا از سوی کشورهای عضو اوپک نسبت به شرایط خاص عراق اشاره کرد و افزود که صنعت نفت عراق طی بیش از چهل سال گذشته از جنگ‌ها، تحریم‌ها و چالش‌های متعدد آسیب دیده و آخرین مورد آن نیز تخریب بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های نفتی و تأسیسات پشتیبان در نتیجه حملات تروریستی و خرابکارانه بوده است.

در پایان، این وزارتخانه تاکید کرد: این مسائل مورد توجه قرار خواهد گرفت تا تولید نفت عراق به سطحی عادلانه برسد که بتواند جایگاه خود را به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ در میان کشورهای عضو اوپک بازیابد و اهداف مورد انتظار از پروژه‌های توسعه و بازسازی تمامی بخش‌های صنعت نفت را محقق سازد؛ صنعتی که ستون اصلی درآمدهای مالی عراق به شمار می‌رود.

کد مطلب 2796699

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