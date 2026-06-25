اعتراض وکلای نوجوان محکوم به حبس ابد اهل کردستان سوریه؛ دادگاه درخواست اعاده دادرسی را رد کرد

به گزارش کردپرس، وکلای «زعیم خشمان علی» نوجوان اهل کردستان سوریه که پس از ربوده شدن توسط نیروهای موسوم به «ارتش ملی سوریه» (SNA) با هدف اخاذی و سپس تحویل به ترکیه، با وجود ۱۷ ساله بودن به مجازات حبس ابد مشدد محکوم شده است، نسبت به رد درخواست اعاده دادرسی وی اعتراض کردند.

به نوشته آژانس خبری مزوپوتامیا، پیش‌تر وکلای این پرونده با ارائه شناسنامه رسمی «زعیم خشمان علی» نوجوان اهل کردستان سوریه، خواستار برگزاری مجدد دادگاه شده بودند؛ اما شعبه ششم دادگاه کیفری سنگین شانلی‌اورفا این درخواست را رد کرد. پس از این تصمیم، «مصطفی وفا» وکیل این پرونده از طرف انجمن حقوق بشر ترکیه (İHD)، با ثبت اعتراض در شعبه هفتم دادگاه کیفری سنگین شانلی‌اورفا، خواستار لغو رأی رد اعاده دادرسی شد.

بر اساس گزارش روزنامه ینی یاشام، در متن اعتراض تأکید شده است که شناسنامه رسمی «زعیم خشمان علی» نوجوان اهل کردستان سوریه به‌روشنی نشان می‌دهد وی در زمان ارتکاب اتهامات، کودک بوده و این مدرک مستقیماً بر ماهیت حکم و مسئولیت کیفری او تأثیر می‌گذارد.

در لایحه اعتراضی آمده است که دادگاه بدون انجام هیچ‌گونه بررسی درباره اصالت و محتوای شناسنامه، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است. در این لایحه تصریح شده است: «شناسنامه موکل صرفاً یک داده کمکی نیست، بلکه سندی اساسی است که مستقیماً مسئولیت کیفری و نوع مجازات قابل اعمال را تغییر می‌دهد.»

وکلای پرونده همچنین اعلام کرده‌اند که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تولد «زعیم خشمان علی» نوجوان اهل کردستان سوریه ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱ است، در حالی که اتهامات مطرح‌شده علیه او مربوط به ۸ نوامبر ۲۰۱۹ است. بنابراین، او در زمان وقوع اتهامات هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده و از نظر قانونی کودک محسوب می‌شده است.

در پایان این درخواست، وکلای این نوجوان اهل کردستان سوریه از دادگاه خواسته‌اند تا زمان رسیدگی به اعتراض، اجرای حکم حبس وی متوقف یا به تعویق انداخته شود.