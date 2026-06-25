اعتراض وکلای نوجوان محکوم به حبس ابد اهل کردستان سوریه؛ دادگاه درخواست اعاده دادرسی را رد کرد

سرویس سوریه - وکلای «زعیم خشمان علی» نوجوان اهل کردستان سوریه که با وجود ۱۷ ساله بودن به حبس ابد مشدد محکوم شده است، پس از رد درخواست اعاده دادرسی از سوی دادگاه اورفا، با استناد به شناسنامه رسمی او به این تصمیم اعتراض و خواستار توقف اجرای حکم شدند.
به گزارش کردپرس، وکلای «زعیم خشمان علی» نوجوان اهل کردستان سوریه که پس از ربوده شدن توسط نیروهای موسوم به «ارتش ملی سوریه» (SNA) با هدف اخاذی و سپس تحویل به ترکیه، با وجود ۱۷ ساله بودن به مجازات حبس ابد مشدد محکوم شده است، نسبت به رد درخواست اعاده دادرسی وی اعتراض کردند.
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