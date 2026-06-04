انتشار تصاویر جدید از شکنجه متهم پرونده چکمه کوی؛ خانواده آچیک خواستار رسیدگی قضایی شدند

به گزارش کردپرس، تصاویر تازهای از چتین آچیک، متهم پرونده یورش پلیس به منزلی در منطقه چکمه کوی استانبول که در جریان آن یک مأمور پلیس و یک شهروند جان باختند، منتشر شده است. وکلای خانواده آچیک میگویند موکلشان پس از بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفته، به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شده و با وجود جراحات سنگین، پیش از تکمیل روند درمان روانه زندان شده است.
ماجرا به ۸ دسامبر ۲۰۲۵ بازمیگردد؛ زمانی که نیروهای ویژه پلیس در جریان عملیاتی با عنوان مبارزه با مواد مخدر به خانهای در محله آیدینلار در منطقه چکمه کوی یورش بردند. در درگیری مسلحانهای که در جریان این عملیات رخ داد، امره بایراک، مأمور پلیس، و رمضان آچیک، صاحب خانه، جان خود را از دست دادند.
پس از این حادثه، چتین آچیک، برادر رمضان آچیک، به همراه پدر، مادر و همسر برادرش بازداشت و سپس روانه زندان شدند.
بر اساس گزارش هلین اوزگون و عمر ابراهیم اوغلو دو خبرنگار مزوپوتامیا، اعضای خانواده آچیک در دوران بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند، اما ادعاهای مطرحشده درباره چتین آچیک ابعاد گستردهتری دارد. وکلای او میگویند موکلشان با قنداق سلاحهای سنگین مورد ضربوشتم قرار گرفته، دچار شکستگی در ناحیه سر، دست و سایر بخشهای بدن شده و حتی برخی از ناخنهایش نیز کنده شده است.
شدت جراحات به حدی بوده که وی به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان دولتی سلطانبیلی منتقل شده و سه روز تحت درمان قرار گرفته است. با این حال، به گفته وکلای پرونده، او پیش از تکمیل روند درمان بازداشت و به زندان منتقل شده است.
در همین حال، دادستانی آناتولی استانبول علیه اعضای خانواده آچیک به اتهام «قاچاق و تجارت مواد مخدر» اعلام جرم کرد. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده روز گذشته در شعبه چهارم دادگاه کیفری سنگین آناتولی برگزار شد.
دادگاه در پایان رسیدگی، چتین آچیک را به اتهام قاچاق مواد مخدر به ۱۰ سال حبس محکوم کرد و حکم ادامه بازداشت او را صادر کرد. در مقابل، بدریه آچیک، جمال آچیک و رابعه آچیک از تمامی اتهامات تبرئه و آزاد شدند.
همزمان با برگزاری این جلسه، تصاویر جدیدی از دوران بازداشت چتین آچیک منتشر شد. در این تصاویر او در حالی دیده میشود که با دستبند از پشت روی زمین خوابانده شده و یک مأمور پلیس پای خود را روی سر او قرار داده است. همچنین آثار جراحات شدید در ناحیه کمر، شانه و بازوی او نیز در تصاویر قابل مشاهده است.
وکلای خانواده آچیک پیشتر با طرح شکایت رسمی، جزئیاتی از آنچه شکنجه موکلشان خواندهاند را در اختیار دستگاه قضایی قرار داده بودند. در متن شکایت آمده است که مأموران پس از ورود به منزل، چتین آچیک را با مشت و لگد مورد ضربوشتم قرار داده، بارها با سلاح به سر او ضربه زده و تلاش کردهاند بازوی چپ و پای او را بشکنند. همچنین ادعا شده که چشمهای او بسته شده و برخی از ناخنهایش نیز کشیده شده است.
به گفته وکلا، شدت جراحات به اندازهای بوده که چتین آچیک در وضعیت نیمهبیهوش به بیمارستان منتقل شده و سه روز در بخش مراقبتهای ویژه بستری بوده است.
در متن شکایت همچنین به گزارشهای پزشکی استناد شده که وجود شکستگی در استخوان بینی، آرنج چپ، استخوان کتف، مهرههای کمر و لگن، کبودی در اطراف چشمها، خونریزی زیرپوستی در بخشهای مختلف بدن و آسیبهای متعدد دیگر را تأیید میکند.
با وجود ثبت شکایت و ارائه مدارک پزشکی، وکلای خانواده آچیک میگویند تاکنون هیچ پیشرفت ملموسی در تحقیقات مربوط به ادعاهای شکنجه صورت نگرفته و عاملان احتمالی این اقدامات مورد پیگرد قرار نگرفتهاند.
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