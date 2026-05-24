به گزارش کرد پرس، دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور در تماس تلفنی با ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رهبران برخی کشورهای خاورمیانه در مورد تحولات ایران و منطقه گفتوگو و رایزنی کرد.
در این بیانیه آمده است: اردوغان در این گفتوگوها به این رهبران اعلام کرد که ترکیه آماده ارائه انواع حمایت ها از اجرای هر گونه توافق احتمالی با ایران است.
رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته مدعی شد احتمال توافق با ایران، ۵۰-۵۰ است و تاکید کرد که امروز برای بررسی آخرین پیشنهاد تهران با مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده دیدار میکند.
ترامپ به آکسیوس گفت که با مذاکرهکنندگان ارشد ایالات متحده در خصوص موضوع ایران دیدار خواهد کرد تا آخرین پیشنهاد تهران را بررسی کنند و احتمالاً تا روز یکشنبه تصمیم خواهد گرفت که آیا جنگ را از سر بگیرد یا نه.
ترامپ گفت که روز شنبه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر مذاکره کننده گان ارشد آمریکا دیدار خواهد کرد تا آخرین پاسخ ایران را بررسی کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته در مورد نتایج سفر هیات پاکستانی به تهران گفت: ما در مرحله نهاییسازی این یادداشت تفاهم هستیم. موضوعاتی نیز که در این مرحله درباره آنها بحث میشود ــ همانطور که اشاره کردم ــ به طور کلی بر خاتمه جنگ متمرکز است.
اسماعیل بقائی تاکید کرد: موضوع پایان یافتن تعرضات دریایی آمریکا (همان چیزی که خودشان از آن به عنوان محاصره دریایی یاد میکنند) و موضوعات مرتبط با آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، از عمده مواردی هستند که در این یادداشت تفاهم به آنها پرداخته میشود.
وی در گفتوگویی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که آیا به توافق نزدیکتر شدهایم یا دورتر تاکید کرد: شاید بتوان گفت «خیلی دور، خیلی نزدیک»؛ چرا که از یک سو، ما با تله ضدونقیضگویی طرف آمریکایی مواجه هستیم. آنها دیدگاههای خود را بارها تغییر دادهاند و مواضع متناقضی از سوی مقامهای مختلفشان بیان شده است.
بقائی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، پس از چند هفته گفتوگو میان دو طرف، میتوان گفت که روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاهها پیش میرود. البته نزدیکتر شدن نه به این معنا که ما و آمریکا قرار است درباره موضوعاتی به این اهمیت به تفاهم کامل برسیم، بلکه به این معناست که بر مبنای مجموعهای از پارامترها بتوانیم به یک راه حل مرزی و مورد توافق طرفین دست یابیم.
