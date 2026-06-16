به گزارش کردپرس، گروه «سرایا السلام» بر ادامه حضور خود در سامرا تأکید کرده و اعلام کرده است که کنترل امنیتی این شهر را به هیچ نیروی دیگری جز نیروهای رسمی امنیتی دولت واگذار نخواهد کرد؛ مگر از طریق یک کمیته ویژه زیر نظر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح.

به نوشته دراو میدیا، فالح فیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی، روز گذشته با صدور حکمی، علی جخیفه لفته شمری، فرمانده عملیات سامرا را از سمتش برکنار و فرمانده جدیدی را برای اداره امنیت این شهر منصوب کرده است.

گفته می‌شود فرمانده جدید به گروه عصائب اهل الحق نزدیک است؛ گروهی که اختلافات عمیقی با جریان ملی شیعه دارد. این اقدام باعث ایجاد تنش در میان اعضای سرایا السلام شده و آنان این تصمیم را رد کرده‌اند.