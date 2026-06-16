به گزارش کردپرس، بنا بر اعلام جهاد کشاورزی؛ برای اجرای این طرح ٨ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که با بهره‌برداری از آن زمینه اشتغال ۱۹ هزار و ۷۷۵ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌شود.



همچنین همزمان حدود ۷ هزار و ۷۲۴ هکتار دیگر از طرح‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان‌های شوط، پلدشت، خوی و ماکو نیز افتتاح شد تا مجموع سطح زیر کشت آبیاری نوین در این فاز به ۱۵ هزار هکتار برسد.

جایگزینی روش‌های سنتی با سیستم‌های نوین آبیاری، علاوه بر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب، به کنترل برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیرزمینی و هدایت آب به سمت احیای دریاچه ارومیه کمک می‌کند؛ رویکردی که با تأکید مقام عالی استان، به‌عنوان یکی از الزامات اصلی پایداری کشاورزی و نجات این پهنه آبی در دستورکار قرار گرفته است.



