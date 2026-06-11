آموزش نظامی نیروهای کرد سوریه در دمشق

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش چارلز لیستر، کارشناس مسائل سوریه، روند ادغام نیروهای کرد سوریه در ساختار نظامی دولت جدید سوریه وارد مرحله‌ای عملیاتی شده است. او اعلام کرد که حدود یک‌سوم از نیروهای تازه‌تشکیل‌شده وزارت دفاع سوریه، متشکل از حدود ۱۲۰۰ نیروی سابق «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد)، امروز از شهر قامشلو به پایگاه آموزشی وزارت دفاع سوریه در منطقه «النبک» در شمال دمشق اعزام شدند.

به گفته لیستر، این نیروها قرار است یک دوره کامل آموزش نظامی را زیر نظر وزارت دفاع سوریه طی کنند و پس از پایان دوره، به‌طور رسمی به‌عنوان بخشی از نیروهای وزارت دفاع سوریه فعالیت خود را آغاز کنند.

این تحول در چارچوب توافقات اخیر میان دولت جدید سوریه و نیروهای کرد شمال‌شرق این کشور ارزیابی می‌شود؛ توافقاتی که هدف آن ادغام تدریجی ساختارهای نظامی وابسته به کردها در نهادهای رسمی دمشق عنوان شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، نیروهای اعزامی بخشی از تیپ‌های جدید کردی وزارت دفاع سوریه هستند که از میان نیروهای سابق قسد سازماندهی شده‌اند. اعزام آنان به مناطق تحت کنترل دولت مرکزی، نشانه‌ای از آغاز اجرای میدانی روند ادغام امنیتی و نظامی میان دو طرف تلقی می‌شود.

با این حال، هنوز جزئیات دقیقی درباره ساختار نهایی این تیپ‌ها، میزان اختیارات فرماندهان کرد، محل استقرار دائمی نیروها و نحوه ادغام کامل آنان در سلسله‌مراتب ارتش سوریه منتشر نشده است. این روند در حالی دنبال می‌شود که آینده خودگردانی کردها و وضعیت نیروهای نظامی وابسته به آنان همچنان یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد به شمار می‌رود.