ترکیه با تمدید توافق خط لوله کرکوک–جیهان مخالفت کرد

به گزارش کردپرس، ترکیه با تمدید توافق فعلی خط لوله نفتی کرکوک–جیهان در شرایط کنونی مخالفت کرده و خواهان دستیابی به توافقی جدید با عراق شده است. این مسئله می‌تواند آینده صادرات نفت عراق از مسیر ترکیه را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش رویترز، یک مقام ارشد ترکیه اعلام کرد آنکارا تمایلی به تمدید توافق کنونی خط لوله نفتی عراق–ترکیه ندارد. این توافق چند دهه‌ قدمت دارد اما قرار است در ۲۷ ژوئیه به پایان برسد. این موضع پس از آن مطرح شد که بغداد از ترکیه خواسته بود برای ادامه مذاکرات، توافق فعلی دست‌کم یک سال دیگر تمدید شود.

این مقام ترک که نامش فاش نشده، گفت: «تمدید توافقی که موضوع داوری بین‌المللی بوده، معنایی ندارد.» اشاره او به پرونده حقوقی میان بغداد و آنکاراست که در آن، دادگاه داوری ترکیه را به دلیل صادرات نفت اقلیم کردستان عراق بدون مجوز دولت مرکزی عراق، به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت محکوم کرده بود.

خط لوله کرکوک–جیهان یکی از مهم‌ترین مسیرهای صادرات نفت عراق به شمار می‌رود؛ به‌ویژه در شرایطی که پایانه اصلی صادرات نفت عراق در بصره تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران با محدودیت روبه‌رو شده است.

ترکیه سال گذشته پایان توافق فعلی را اعلام و پیشنهاد مذاکره برای امضای توافقی تازه را مطرح کرده بود. به گفته منابع رویترز، آنکارا در مذاکرات جدید خواهان سازوکاری برای استفاده کامل از ظرفیت خط لوله و همچنین بررسی گزینه‌هایی مانند امتداد این خط لوله به جنوب عراق شده است.

خط لوله کرکوک–جیهان پس از حدود دو سال و نیم توقف، اواخر سال گذشته دوباره فعالیت خود را از سر گرفت. با این حال، این خط لوله که ظرفیت انتقال روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت را دارد، همچنان بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کند. داده‌های کشتیرانی مورد بررسی رویترز نشان می‌دهد صادرات نفت کرکوک به ترکیه در ماه آوریل حدود ۱۷۷ هزار بشکه در روز بوده است.

همزمان، اختلافات حقوقی میان دو کشور همچنان ادامه دارد و علاوه بر پرونده داوری نخست، یک پرونده داوری دیگر مربوط به صادرات نفت پس از سال ۲۰۱۸ و همچنین پرونده اجرای احکام در دادگاهی در آمریکا نیز در جریان است.