به گزارش کردپرس، تام باراک و علی زیدی دیدار کردند و درباره خلع سلاح، حفظ یکپارچگی عراق و تقویت روابط اقتصادی گفت‌وگو کردند؛ همچنین قرار است زیدی در اواسط ماه آینده با ترامپ دیدار کند.

در این دیدار بر تشکیل یک شراکت قوی و دوجانبه و سودمند تأکید شد؛ شراکتی که بتواند خواسته‌های مردم عراق برای آینده‌ای دارای حاکمیت، امنیت و توسعه را محقق کرده و منافع ملموسی برای هر دو ملت عراق و آمریکا به همراه داشته باشد.

همچنین اعلام شد که رئیس‌جمهور ترامپ در اواسط ماه ژوئیه در کاخ سفید از نخست‌وزیر عراق، علی زیدی، استقبال خواهد کرد تا درباره آینده این روابط مهم گفت‌وگو شود.

دو طرف همچنین دیدگاه مشترک دولت عراق برای ساخت آینده‌ای روشن‌تر و دور از تروریسم را بررسی کردند؛ از جمله اجرای برنامه‌های عراق برای خلع سلاح کامل، انحلال تمامی گروه‌ها و تشکیلات مسلح خارج از چارچوب دولت، محدود کردن سلاح به دست دولت و تثبیت کامل حاکمیت ملی با هدف دور نگه داشتن عراق از درگیری‌ها و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور برای تهدید امنیت منطقه. بر ضرورت اجرای سریع این اقدامات نیز تأکید شد.

نخست‌وزیر عراق همچنین بر تعهد بغداد برای گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تأکید کرد؛ موضوعی که از سوی باراک نیز مورد استقبال قرار گرفت.

در این نشست از تصمیم عراق برای نهایی کردن مجوز فعالیت شرکت «استارلینک» به‌منظور ارائه اینترنت پرسرعت به کاربران عراقی استقبال شد. همچنین آغاز مذاکرات با شرکت «شورون» برای توسعه دو میدان نفتی «غرب القرنه-۲» و «ناصریه» مورد تأکید قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که منافع دو طرف حفظ شود.

در ادامه بر ازسرگیری فعالیت شرکت‌های آمریکایی HKN، Western Zagros و Hunt با تضمین کامل امنیت تأکید شد و پیشبرد تفاهم‌نامه با شرکت TI Capital برای بازسازی خط لوله «کرکوک–بانیاس» به‌عنوان مسیر راهبردی صادرات نفت مورد توجه قرار گرفت.

همچنین دو طرف بر توسعه همکاری‌های اقتصادی برای تأمین نیازهای برق عراق تأکید کردند؛ از جمله پروژه شرکت Excelerate Energy برای توسعه یک پایانه شناور واردات گاز طبیعی مایع (LNG) در بندر خورالزبیر.

در پایان، بر حمایت از عراقی فدرال، دموکراتیک، قدرتمند و متحد تأکید شد؛ عراقی که دارای حاکمیت بوده، بر نهادهای قانونی تکیه کند و برابری کامل میان همه شهروندان را تضمین کرده و موجب تقویت ثبات و توسعه کشور شود.