حمله مسلحانه و انتحاری به مرکز امنیت داخلی در رقه

به گزارش کردپرس، منابع محلی از وقوع حمله مسلحانه و انتحاری به یکی از مراکز امنیت داخلی در شهر رقه خبر دادند؛ حمله‌ای که به درگیری در غرب این شهر انجامید و بر اساس گزارش‌های اولیه، دست‌کم یک مهاجم کشته شده است.

به نوشته دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR)، منابع محلی از وقوع یک حمله مسلحانه و انتحاری علیه یکی از مراکز امنیت داخلی در شهر رقه خبر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، افراد مسلح ناشناس که گمان می‌رود با هسته‌های وابسته به گروه داعش در ارتباط باشند، با استفاده از سلاح‌های سبک و نارنجک به یک مرکز امنیت داخلی در رقه حمله کردند. همزمان، یکی از مهاجمان نیز خود را در داخل این مرکز منفجر کرد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این حادثه در محدوده خیابان «الانتفاضه» در غرب شهر رقه رخ داده است. به گفته این نهاد، پس از وقوع انفجار، چند فرد مسلح ناشناس با سلاح کلاشینکف و نارنجک به محل حمله کردند که در پی آن درگیری‌هایی در منطقه به وقوع پیوست.

بر اساس اطلاعات اولیه، دست‌کم یکی از اعضای گروه مهاجم در جریان این درگیری‌ها کشته شد. با این حال، جزئیات بیشتری درباره شمار تلفات یا مجروحان احتمالی منتشر نشده است.

SOHR همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی پس از حمله به سرعت در اطراف محل حادثه مستقر شدند و نهادهای ذی‌ربط تحقیقات گسترده‌ای را برای روشن شدن ابعاد حادثه و شناسایی عاملان و مسئولان این حمله آغاز کردند.