قتل وکیل دادگستری در محمدیار نقده

به گزارش کردپرس، در پی وقوع یک فقره قتل عمدی در حوزه قضایی بخش محمدیار شهرستان نقده ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به رئیس حوزه قضایی محمدیار و دادستان نقده دستور شناسایی عامل قتل وکیل دادگستری را صادر کرد.

عتباتی در این دستور تاکید کرده است با انجام اقدامات قضایی لازم و با استفاده از ظرفیت پلیس آگاهی و بهره‌گیری از امور تخصصی، فنی پلیس آگاهی استان نسبت به شناسایی و دستگیری عامل قتل اقدام کنند.

گفتنی است؛ مقتول کارآموز وکالت بوده که حدود سه ماه بوده با پایان دوره کارآموزی کار وکالت را آغاز کرده بود و توسط فرد یا افراد ناشناس در خارج از شهر و توسط اسلحه گرم به قتل رسیده است که تعقیب، شناسایی و دستگیری عامل در دستور کار ویژه دستگاه قضایی قرار دارد.