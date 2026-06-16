به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی در این بیانیه با تبریک این توافق به سران دو کشور، ابراز امیدواری کرد که این رویداد زمینه‌ساز استقرار یک صلح پایدار در سطح منطقه باشد.

متن کامل بیانیه رئیس اتحادیه میهنی کردستان به شرح زیر است:

«پیروزی و دستیابی به این توافق تاریخی را به ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تبریک می‌گوییم. امیدواریم این توافق مایه و مبنای ایجاد یک صلح پایدار در منطقه شود.

این توافق، گامی مثبت و رو به جلو در راستای کاهش تنش‌ها و برقراری و برودام ساختن ثبات در منطقه ما به شمار می‌رود. ما در اتحادیه میهنی کردستان، از همان ابتدا همواره از تمامی تلاش‌هایی که منجر به صلح، گفتگو و همگرایی می‌شوند پشتیبانی کرده‌ایم و در آینده نیز بر این موضع اصولی خود پابرجا خواهیم بود.

خداوند جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را حفظ کند.

بافل جلال طالبانی

رئیس اتحادیه میهنی کردستان»