به گزارش کرد پرس، صبح روز سه شنبه ۲۶ خردادماه نشست سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از سفرا، کارداران و روسای نمایندگی های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران برگزار شد.

محور اصلی گفت وگو ها در این نشست تحولات جاری در عرصه سیاست خارجی ایران و غرب آسیا و همچنین امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در ارتباط با خاتمه جنگ است.

وزیر امور خارجه در تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی و از جمله یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بین ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ گفت: یادداشت تفاهم ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ در روز جمعه به صورت رسمی امضا خواهد شد و همان روز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز می‌شود.

وی افزود: بعد از امضای یادداشت تفاهم، مذاکرات بین ایران و آمریکا ادامه پیدا می‌کند.، این مذاکرات به مدت ۶۰ روز ادامه پیدا خواهد کرد تا به یک توافق نهایی برسیم و این توافق نهایی مربوط به موضوعات هسته‌ای و لغو تحریم‌هاست.

شروع رسمی اجرای تفاهمنامه از روز جمعه است؛ خاتمه جنگ از روز دوشنبه

وزیر خارجه با بیان اینکه بعد از سه ماه مذاکرات که از اواسط جنگ تا ۲۵ خرداد به مدت ۳ ماه مذاکرات بین ایران و آمریکا انجام شد تا ما بتوانیم به مرحله اول توافق که خاتمه جنگ است برسیم، گفت: در مرحله اول مهم‌ترین موضوعی که اتفاق می‌افتد، اعلام خاتمه جنگ است و بنا به تصمیمی که ما گرفتیم از صبح روز دوشنبه به وقت تهران خاتمه جنگ اعلام شد، ولی شروع رسمی اجرای تفاهم‌نامه از روز جمعه خواهد بود و این شاید مهم‌ترین موضوعی است که در تفاهم‌نامه وجود دارد و آن اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان است.

عراقچی گفت که به خاطر ارتباطی که جنگ در لبنان و تجاوز رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و ایران پیدا کرد از روز اول جمهوری اسلامی ایران خاتمه جنگ در لبنان را از ملزومات خاتمه جنگ با ایران قلمداد کرد. زمانی که ما به آتش بس رسیدیم آن را در همه جبهه‌ها با تاکید بر لبنان اعلام کردیم و الان در مورد خاتمه جنگ لبنان هم شامل می‌شود.

وی تاکید کرد از نظر ما دو طرف تفاهم نامه یک طرف آمریکا و اسرائیل است و طرف دیگر ایران و حزب‌الله است و خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ است و خاتمه جنگ مشمول خاتمه «اشغال» لبنان هم می‌شود

ادامه اشغال لبنان، نقض یادداشت تفاهم خاتمه جنگ است

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: در این یادداشت تفاهم بر خاتمه اشغال در لبنان تاکید شده است و بدون عقب نشینی اسرائیل از لبنان خاتمه جنگ کامل نشده است و حتما هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از الان به بعد و ادامه اشغال از نظر ما نقض یاداشت تفاهم است.