کنترل شرکت آمریکایی بر نفت مناطق کردنشین سوریه

به گزارش کردپرس، شرکت آمریکایی اچ کی ان کنترل و بهرهبرداری از هفت میدان نفتی در شمالشرق سوریه را در چارچوب توافقی ۲۵ ساله با دمشق آغاز کرده است؛ توافقی که از آن بهعنوان نخستین قرارداد بزرگ «مشارکت در تولید» میان دولت جدید سوریه و یک شرکت بینالمللی نفتی یاد میشود.
این میادین در منطقه نفتخیز رمیلان در استان حسکه قرار دارند که طی سالهای جنگ داخلی تحت مدیریت ساختارهای وابسته به نیروهای کُرد و اداره نفتی مرتبط با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) اداره میشد. اکنون با ورود HKN Energy، مدیریت عملیاتی، بازسازی زیرساختها، توسعه فنی و افزایش ظرفیت تولید این میادین به شرکت آمریکایی واگذار شده است.
گزارش المانیتور میگوید این قرارداد شامل هفت میدان نفتی از مجموعه بزرگ رمیلان و سویدیه است؛ منطقهای که پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه روزانه حدود ۱۲۰ هزار بشکه نفت تولید میکرد. میزان تولید کنونی این حوزهها بین ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه در روز برآورد میشود.
بر اساس این گزارش، مذاکرات اولیه میان دمشق و ساختار نفتی وابسته به SDF از فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد؛ زمانی که هیأتی از شرکت نفت سوریه وارد رمیلان شد تا درباره «ادغام ساختارهای نفتی شرق سوریه» گفتوگو کند. این روند اکنون با واگذاری عملیاتی میادین به HKN وارد مرحله اجرایی شده است.
اهمیت این توافق تنها به حوزه انرژی محدود نمیشود. دمشق تلاش میکند از طریق این قرارداد، کنترل اقتصادی منابع نفتی شرق سوریه را بدون رویارویی مستقیم نظامی بازپس گیرد و درآمدهای نفتی را به خزانه دولت مرکزی منتقل کند. همزمان، این تحول نشانهای از کاهش تدریجی استقلال اقتصادی مناطق تحت کنترل کُردها و حرکت آنها به سمت ادغام در ساختار دولت سوریه تلقی میشود.
المانیتور همچنین این قرارداد را نشانه تغییر رویکرد واشنگتن نسبت به سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد توصیف میکند. بهگفته این گزارش، آمریکا اکنون نفت سوریه را صرفاً یک مسئله اقتصادی نمیبیند، بلکه آن را بخشی از روند بازآرایی نظم منطقهای پس از جنگ میداند.
در همین چارچوب، روزنامه فایننشال تایمز نیز گزارش داده که شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس در آستانه امضای قرارداد جدیدی با دولت سوریه برای احیای تولید گاز این کشور قرار دارد؛ قراردادی که بهگفته این روزنامه میتواند نخستین توافق بزرگ یک غول نفتی آمریکایی با دولت جدید سوریه باشد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، کونوکو فیلیپس همراه با شرکت نوواترا انرژی قصد دارد میدانهای گازی موجود سوریه را توسعه دهد و همزمان به اکتشاف ذخایر جدید بپردازد. این قرارداد ادامه تفاهمنامهای است که در نوامبر گذشته میان طرفین امضا شد و انتظار میرود در روزهای آینده نهایی شود.
فایننشال تایمز همچنین گزارش داده که شرکتهای بزرگی مانند توتال انرژی، قطر انرژی و کونوکوفیلیپس پیشتر نیز توافقی با شرکت نفت سوریه برای بررسی اکتشافات دریایی در بلوک شماره ۳ در نزدیکی لاذقیه امضا کردهاند که نشانه بازگشت تدریجی شرکتهای بزرگ غربی به بازار انرژی سوریه پس از سالها انزوا و تحریم است.
بهگزارش این روزنامه، دولت جدید سوریه تلاش دارد با جذب سرمایهگذاری خارجی، تولید گاز کشور را که پس از جنگ بهشدت کاهش یافته احیا کند. دمشق امیدوار است با ورود شرکتهای آمریکایی و عربی، تولید گاز روزانه سوریه طی یک سال آینده بین ۴ تا ۵ میلیون مترمکعب افزایش یابد.
شرکت اچ کی ان آمریکا پیشتر در اقلیم کردستان عراق فعالیت گستردهای داشته و با شبکههای انرژی نزدیک به اربیل و دولت اقلیم کردستان همکاری کرده است. به همین دلیل برخی تحلیلگران، حضور این شرکت در رمیلان را امتداد پیوندهای انرژی میان واشنگتن، اربیل و دمشق ارزیابی میکنند.
این تحولات نشان میدهد سوریه پس از سالها جنگ، اکنون در حال تبدیل شدن به میدان رقابت تازه شرکتهای بزرگ انرژی و بخشی از بازآرایی ژئوپلیتیکی جدید در خاورمیانه است.
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