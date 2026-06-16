سردخانه ۵ هزار تنی قروه به بهره برداری رسید

به گزارش کرد پرس، در پنجمین روز از هفته جهاد کشاورزی، سردخانه دو مداره ۵ هزار تنی روستای کبودخانی علیا در شهرستان قروه با حضور ارسلان ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان، سعدی نقشبندی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی با وزیر جهاد کشاورزی به بهره برداری رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان در آیین افتتاح این پروژه گفت: بخش کشاورزی یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی استان به شمار می رود و تقویت زیرساخت های پس از تولید، نقش مهمی در افزایش بهره وری و پایداری تولیدات این بخش دارد.

ارسلان ازهاری با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب و خاک، افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره وری و توسعه زیرساخت های نگهداری محصولات کشاورزی از الزامات تحقق امنیت غذایی و پایداری تولید در استان است.

وی توسعه سردخانه ها را از حلقه های مهم زنجیره تولید در بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: ایجاد ظرفیت های استاندارد نگهداری محصولات، ضمن کاهش ضایعات، امکان عرضه هدفمند محصولات در زمان مناسب و همچنین توسعه صادرات را فراهم می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با قدردانی از سرمایه گذاران بخش خصوصی، ادامه داد: حمایت از سرمایه گذاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از اولویت های مدیریت استان است و توسعه این زیرساخت ها می تواند نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده محصولات، ارتقای درآمد کشاورزان و رونق اقتصاد منطقه ایفا کند.

سرمایه گذاری بخش خصوصی، موتور محرک اجرای طرح

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی، بیان کرد: یکی از اولویت های اصلی ما در استان، کاهش ضایعات پس از برداشت و حفظ کیفیت محصولات کشاورزی است. این سردخانه ۵ هزار تنی که توسط ایرج خالدیان به مرحله اجرا درآمده، نقشی حیاتی در تنظیم بازار و تقویت بنیان های امنیت غذایی منطقه ایفا خواهد کرد.

سعدی نقشبندی به میزان سرمایه گذاری پروژه اشاره کرد و یادآور شد: اگرچه برآورد اولیه و مصوب این طرح ۹۵ میلیارد تومان بود، اما با همت سرمایه گذار و بر اساس نرخ روز، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن هزینه شده است که ۲۵ میلیارد تومان از این مبلغ از محل تسهیلات بانکی تأمین شد.

وی با تشریح ظرفیت های فنی این مجموعه، گفت: این سردخانه به صورت دو مداره شامل بخش های بالای صفر و زیر صفر طراحی شده و امکان نگهداری طیف گسترده ای از محصولات کشاورزی را فراهم می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: با بهره برداری از این واحد، علاوه بر افزایش ظرفیت ذخیره سازی محصولات کشاورزی در استان، زمینه اشتغال مستقیم برای هشت نفر و اشتغال فصلی برای ۴۰ نفر فراهم شده است.

نقشبندی افتتاح این طرح را هدیه ای به کشاورزان منطقه در هفته جهاد کشاورزی دانست و ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساخت های مشابه، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشاورزی در شهرستان قروه و استان کردستان فراهم شود.