تاق بستان؛ زیباترین بلوار غرب کشور

به گزارش خبرگزاری کردپرس؛ کرمانشاهی های قدیم بلوار تاق‌بستان را با نام مهدی رئوفی و جواد شهرستانی به یاد می‌آورند.

مهدی رئوفی شهردار کرمانشاه در میانه دهه ۳۰ بود که بعدها فرماندار ایلام و استاندار کردستان هم شد. رئوفی اولین کسی بود که ساماندهی مسیر قدیمی راه دسترسی شهر کرمانشاه به آثار تاریخی تاق بستان را سامان داد. هرچند ساخت این بلوار زیبا عملا در دهه ۴۰ آغار شد ولی کرمانشاهی ها آغاز این بلندپروازی توسعه ای را به او نسبت می دهند.

جواد شهرستانی استاندار سال های ۴۸ تا ۵۲ دیگر شخصیتی است که خدمات او در شکل گیری بلوار تاق بستان در یادها مانده است. در واقع شکل ظاهری بلوار و کاشت منظم درخت های آن، محصول دغدغه‌های مدیریت شهری در دوران مهندس شهرستانی است‌.

ناق بستان فعلی خیابانی در منطقه ۷ شهرداری کرمانشاه کرمانشاه است و با طول ۳۶۰۰ متر، طولانی‌ترین بلوار جنگلی در ایران محسوب می‌شود.

محدوده این بلوار در دهه ۴۰ از میدان آزادی کنونی تا محدوده آثار تاریخی بود ولی به تدریج و با گسترش شهر، قسمت میدان آزادی تا میدان لب آب از محدوه این بلوار خارج شد و بخش مهمی از طول این بلوار قربانی گسترش بی برنامه و بیمار شهری شد.

این بیماری مدیریتی و فقر سواد توسعه ای همچنان در مدیریت شهری تداوم دارد و این بلوار زیبا با اجرای پروژه های مخربی مانند قطار شهری، شهرک های مسکونی بی قواره و ساخت و سازهای نامانوس در حال نابودی است‌.