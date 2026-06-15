افتتاح ۳۹ پروژه کشاورزی در کرمانشاه

به گزارش کردپرس این مراسم که به صورت وبیناری و با حضور رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، علاوه بر افتتاح همزمان طرح های کشاورزی در کشور و استانها کارخانه تولید خوراک آماده آبزیان «کرمیفرد» به عنوان نخستین کارخانه از نوع خود در استان و پایلوت غرب کشور، به صورت شاخص مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، توسعه بخش کشاورزی را زمینهساز رشد اقتصادی استان دانست و بر تقویت زمینههای صادراتی تولیدات کشاورزی تأکید کرد.
مدیرکل آبزیان آبهای شیرین سازمان شیلات کشور نیز در مراسم افتتاح طرح های کشاورزی استان کرمانشاه ،اعلام کرد که ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینههای حوزه شیلات به خوراک آبزیان اختصاص دارد و راهاندازی این کارخانه میتواند غذای مناسب و باکیفیتی در اختیار آبزیپروران قرار دهد.
استان کرمانشاه با تولید سالانه ۲۴ هزار تن آبزی، ظرفیت بالایی در این حوزه دارد و وجود کارخانههای خوراک آبزیان برای توسعه آن حیاتی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه از حمایت بانکهای عامل در تأمین مالی پروژههای کشاورزی استان تقدیر کرد.
کرمیفرد، مدیر کارخانه خوراک آماده آبزیان، تولید در این صنعت را سخت و دشوار توصیف کرد و گفت: «با همت کارکنان، در حال رفع مشکلات و تولید مطلوب به عنوان اولین کارخانه استان هستیم.»
مراسم افتتاح به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد و در هر استان یک پروژه شاخص انتخاب گردید که طرح کرمانشاه (کارخانه خوراک آماده آبزیان کرمیفرد) به طور همزمان توسط وزیر جهاد کشاورزی و مدیران استانی به بهرهبرداری رسید.
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