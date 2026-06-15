قطع کردن برق ٢٢٨ اداره پر مصرف آذربایجان غربی طی ٢٤ ساعت گذشته

به گزارش کردپرس، طاهر کیامهر در بازدید از روند اجرای اقدامات کنترلی در راستای مدیریت مصرف برق افزود: در ادامه اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق و با هدف تأمین پایداری شبکه در دوره اوج بار تابستان، روند پایش و کنترل مصرف برق مشترکان اداری با جدیت در حال انجام است.
او اضافه کرد: بر اساس آخرین گزارشهای ثبتشده، طی ۲۴ ساعت گذشته حدود یک هزار بار کنترل برق مشترکان پر مصرف انجام شد که ۲۲۸ مشترک اداری که به تذکرات صادره توجه نکرده بودند به دلیل عدم رعایت سقف مصرف تعیینشده و بیتوجهی به الزامات مدیریت مصرف، مشمول اعمال محدودیت شدند.
کیامهر با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی ادامه داد: رعایت دقیق برنامههای مدیریت مصرف بهویژه تنظیم دمای سامانههای سرمایشی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و رعایت سقف مصرف تعیینشده، از مهمترین راهکارها برای عبور موفق از دوره اوج بار تابستان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اظهار کرد: پایش مصرف مشترکان اداری به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و در صورت عدم رعایت الزامات، محدودیتهای پیشبینیشده مطابق برنامه اعمال خواهد شد.
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