به گزارش کرد پرس، اسماعیل بقایی در نشست هفتگی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشت و گفت: فراموش نمی‌کنیم که رژیم صهیونیستی و آمریکا در این جنگ چه جنایت‌هایی را علیه ایران و مردم ایران انجام دادند، آنها در این جنگ به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند، تعدادی از فرماندهان نظامی ایران و شهروندان به شهادت رساندند و متاسفانه جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این آزمون سربلند بیرون نیامدند.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه با اشاره به توافق ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ و امضای یاداشت تفاهم بین دوکشور در این زمینه طی روزهای آینده گفت: این تحول بسیار مهمی بود و این محصول ایستادگی و مقاومت اسطوره‌ای ایرانیان در برابر تجاوزات دو بازیگر شرور و مجهز به همه امکانات مادی بود. جا دارد همین جا از تمامی مردم و اقشار مختلف که در این ۱۱۰ روز پشتوانه مدافعان وطن در دو عرصه نظامی و دیپلماتیک بودند قدردانی کنم و به روح همه شهیدان این جنگ از جمله رهبر شهیدمان ادای احترام کنم و به آنها قول می‌دهیم که در ادامه مسیر در راستای دفاع از ایران و تامین منافع مردم ایران از هیچ کوششی فروگذار نباشیم.

وی مورد جزئیات امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در سوئیس و اینکه چه کسی از ایران در این مراسم حضور پیدا خواهد کرد؟ گفت: در مورد جزئیات این موضوع به زودی اطلاع رسانی می‌کنیم.

نشستی در دوحه قبل از سفر به ژنو خواهیم داشت

سخنگوی هیات مذاکره‌کننده ایران هم‌چنین در مورد نحوه امضا یادداشت تفاهم و جزییات آن نیز گفت که طی امروز و فردا تصمیم‌گیری در این رابطه قطعی خواهد شد و در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

بقائی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه برخی از خبرگزاری‌های غربی اعلام کرده‌اند که قبل از برگزاری نشست روز جمعه در ژنو و انجام مذاکرات بین ایران و آمریکا در این کشور، قرار است مذاکرات مقدماتی در دوحه قطر برگزار شود؟ گفت: این که قبل از نشست ژنو سفری به کشورهای منطقه انجام شود در دستور کار قرار دارد و به محض اینکه قطعی می‌شود آن هم اعلام می‌شود.

قبل از سفر به سوئیس به برخی کشورهای منطقه و همسایه سفر خواهیم داشت

وی ادامه داد: همان طور که گفتم برنامه داریم که به برخی از کشورهای منطقه و همسایه سفر داشته باشیم.

بقائی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد مبنی بر خاتمه جنگ در لبنان و حملات همزمان رژیم صهیونیستی به این کشور، گفت: بله، ما شاهد این بودیم که همزمان با اوج‌گیری تلاش‌ها برای رسیدن به تفاهم، رژیم صهیونیستی مرتکب تکرار جنایات شد در ضاحیه لبنان و در حمله تروریستی علیه یک منطقه مسکونی، تعدادی از شهروندان لبنانی را به شهادت رساند .

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن تسلیت به مناسبت شهادت «فرمانده ارشد حزب‌الله لبنان» و دیگر شهروندان لبنانی، این اقدام را جنایتی شنیع توصیف کرد.

حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان در 24 خرداد به فرصتی برای تامین منافع ایران، جبهه مقاومت و لبنان تبدیل شد

وی در ادامه با اشاره به نحوه تصمیم‌گیری ایران در قبال تحولات منطقه تصریح کرد: هر تحولی بر اساس ارزیابی دقیق و جامع از مصالح و منافع کلان ایران در موردش تصمیم‌گیری می‌شود. فکر می‌کنم بعدها بیشتر روشن خواهد شد که اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان در بعد از ظهر روز یکشنبه 24 خرداد، به فرصتی برای تأمین حداکثری منافع ملی ایران و جبهه مقاومت و لبنان تبدیل شد.

بقائی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و دوستانش اجازه ندادند که این خباثت رژیم صهیونیستی، تمرکز ما بر تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران و لبنان را به هم بزند و در واقع این جنایت موجب انسجام و قوت بیشتر جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی شد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین یادآور شد: لبنان و خاتمه جنگ در این کشور، بخش لاینفک تفاهم خاتمه جنگ است. ما در گذشته نشان دادیم که در این زمینه مصمم هستیم. خاتمه جنگ و آتش‌بس در لبنان بخشی از آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ماه بود و در این زمینه در عمل ثابت کردیم که جدی هستیم. در آینده هم حتماً با دقت تحولات را رصد خواهیم کرد و هر کجا که لازم باشد، از همه ابزارهایمان برای اطمینان از اجرای تعهدات طرف‌های مقابل استفاده خواهیم کرد.

بقائی در ادامه این نشست و در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد صرفاً به «توقف جنگ در لبنان» اشاره شده یا «خروج رژیم صهیونیستی از خاک لبنان» نیز مدنظر است، گفت: شاید برای شما جالب باشد که در این یادداشت تفاهم، 2 بار از کلمه لبنان استفاده شده؛ اینکه "خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان" و "احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان". فکر می‌کنم این عبارت کاملاً روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشود: احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. از این رو کاملاً روشن هست که مختصات این تعهد به چه شکل است.

حواشی سفر به همدان غلوآمیز است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سفر وی به همدان و اخبار منتشرشده مبنی بر حمله به او یا جلوگیری از سخنرانی اش در یکی از تجمعات، اظهار کرد: اگر بخواهم حسی بگویم، می‌گویم «بشکست اگر دل من، به فدای چشم مستت! سر خُمّ می سلامت، شکند اگر سبویی». من اولا لازم هست که از میزبانی، مهمان‌نوازی و مهربانی مردم خوب همدان تشکر کنم. بنده بنا به دعوت خانواده محترم شهید شادمانی به مناسبت سالگرد شهادت ایشان در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا در سال گذشته به همدان رفتم و از این فرصت استفاده کردم برای دیدار با مردم خوب همدان. جلسات خوبی با اساتید دانشگاه بوعلی، همینطور با علما و فضلای همدان داشتم. شب هم در مراسم بزرگداشت شهید شرکت کردم و سخنرانی کوتاهی هم داشتم.

وی در پاسخ به اخبار منتشرشده درباره حواشی این سفر تصریح کرد: این مواردی که در فضای مجازی منتشر شده است، غلو است. من فکر می‌کنم وظیفه ما است که در جمع مردم، مردمی که در این صد و چند روز بصیرت، استقامت و عشق خود به کشورشان را نشان دادند، هم حاضر شویم، و حرف‌های آن‌ها بشنویم و یکی از ویژگی‌های لازم برای هر کسی که مسئولیتی رو بر عهده می‌گیره، سعه صدر است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد: بنده با کمال افتخار در آن جمع شرکت کردم، هم به ابراز لطف گوش کردم و تشکر کردم، هم حرف‌ها و گلایه‌ها را شنیدم و قطعاً هم گلایه‌ها و هم ابراز لطف مردم به ما در جهت انجام وظیفه کمک می‌کند.

جنایات در حق ملت ایران را نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم

این مقام وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره چگونگی ادامه پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و مسئله خونخواهی شهدا در کنار مذاکرات و احتمال حصول توافق، اظهار کرد: من فکر می‌کنم موضوع خونخواهی از همه شهدای ما موضوعی دائمی است. هیچ‌کس نمی‌تواند به هیچ عنوان از جنایت بزرگی که در حق ملت ایران انجام دادند، بگذرد یا فراموش کند یا ببخشد. بنابراین این مطالبه یک مطالبه دائمی و مستمر خواهد بود.

بقائی افزود: ما به عنوان وزارت خارجه قطعاً از هر ابزاری استفاده خواهیم کرد؛ هم برای مستندسازی جنایات، هم برای تبیین جنایات شومی که در حق مردم ایران روا داشته شد. این یک کار دائمی و مستمر است که از هر نهاد بین‌المللی، از هر تریبون بین‌المللی برای ثبت و تبیین این جنایات و برای دادخواهی استفاده خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در این امر شکی نیست که دیپلماسی و رسیدن به تفاهم با طرف مقابل برای خاتمه جنگ، برای کاهش تنش، به این معنا نخواهد بود که ما جنایاتی که در حق مردم ایران صورت گرفته را فراموش خواهیم کرد یا خواهیم بخشید.

آمریکا برای جلب اعتماد ایرانیان راه طولانی در پیش دارد

بقائی با اشاره به روند جنگ تحمیلی علیه ایران در پاسخ به سوالی اظهار کرد: ما بعد از حدود ۱۰۰ روز، بعد از فراز و نشیب‌های بسیار و بعد از اینکه طرف مقابل داعیه از بین بردن تمدن ایران را داشت، به دنبال تخریب همه زیرساخت‌های ایران بود و با بدترین تعابیر از ملت ایران نام برد، رسیدیم به جایی که شب گذشته تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها نهایی شد. فکر می‌کنم بررسی چرایی این روند خودش گویا خواهد بود.

این مقام وزارت امور خارجه در ادامه با تأکید بر بی‌اعتمادی عمیق ایرانیان نسبت به آمریکا تصریح کرد: در عین حال باید با کمال تأسف اذعان کرد که عمق بدگمانی ایرانیان نسبت به آمریکا به دلیل شرارت‌های طولانی هیات‌های حاکمه‌ آمریکا در حق مردم ایران که ابتدای آن به سال ۱۹۵۳ و قبل از آن تا الان برمی‌گردد، ریشه‌دار است، از این رو آمریکا راه طولانی دارد برای اینکه اعتماد ایرانیان را جلب کند.

وی افزود: بنابراین یادداشت تفاهم ایجاد شده صرفاً یک گام در راستای کاهش تنش و خاتمه جنگی بود که هم به منطقه ما آسیب زد، هم باعث آسیب فراوان علیه ملت ایران شد و هم باعث خسران و شکست سنگین برای آغازکنندگان این تجاوز بود.

بقایی افزود: مردم ایران به خوبی نشان دادند که در راه دفاع از کیان ایران و صیانت از عزت و استقلال و حاکمیت ملی‌شان از هیچ تلاشی فروگذار نیستند و لذا ما باید ببینیم که مسیر آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت.