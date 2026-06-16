شرکت معدنی زرکوه ۱۶۵ کلاس درس در شهرستان قروه می سازد

به گزارش کرد پرس، شرکت معدن طلای زرکوه شهرستان قروه در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی متعهد به ساخت ۱۶۵ کلاس درس در سطح شهرستان شده است. در همین زمینه پیش از ظهر امروز دوشنبه با زمین زدن کلنگ دو مدرسه ۱۲ کلاسه در شهر قروه عملیات احداث این تعداد کلاس درس آغاز شد.

به گفته مدیرفنی این طرح، شرکت معدنی زرکوه در راستای تفاهم نامه ای که در نوسازی کل کشور انجام شده تعهد کرده تعداد ۱۶۵ کلاس درس برای شهرستان قروه در مدت پنج سال بسازد.

«حامد براتی» با اشاره به کلنگ زنی دو مدرسه در سطح شهر قروه بیان کرد که این دو مدرسه ۱۲ کلاسه در قالب دبیرستان و هنرستان با تمامی محوطه سازی، فضای سبز، تجهیزات سمعی و بصری و اتاق رایانه و تمامی تجهیزات کامل به روز شده احداث خواهد شد.

او ضمن مدت زمان ساخت این دو مدرسه را ۱۸ ماه با اعتبار ۹۲ میلیارد تومان اعلام کرد.

فرماندار شهرستان قروه هم در این مراسم با بیان اینکه اجرای این طرح ها در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی معادن و با پیمانکاری شرکت معدنی زرکوه انجام می گیرد، یادآور شد که این طرح ها گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت های آموزشی و ارتقای سرانه فضای آموزشی منطقه به شمار می رود.

«مرتضی جوانمردی» بر اهمیت سرمایه گذاری در حوزه آموزش و نقش مؤثر مشارکت صنایع و معادن در توسعه متوازن شهرستان تأکید کرد و افزود: توسعه فضاهای آموزشی و فراهم سازی بستر مناسب برای تحصیل دانش آموزان از اولویت های مهم شهرستان است و با بهره برداری از این مدارس، بخشی از نیازهای آموزشی مناطق هدف تأمین و زمینه ارائه خدمات آموزشی مطلوب تر به دانش آموزان فراهم خواهد شد.