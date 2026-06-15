۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۶

علی حمه صالح: با فشار خارجی، اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان به سمت تشکیل دولت می‌روند

علی حمه صالح: با فشار خارجی، اتحادیه میهنی و دمکرات کردستان به سمت تشکیل دولت می‌روند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس جنبش موضع میهنی مدعی شد با وجود گذشت ماه‌ها از انتخابات، فشار یک کشور دیگر باعث تسریع مذاکرات برای تشکیل دولت میان دو حزب اصلی اقلیم شده است.

به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، با انتقاد از روند تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان، مدعی شد که با فشار یک کشور دیگر، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در تلاش‌اند در سریع‌ترین زمان ممکن دولت را تنها میان خود تشکیل دهند.

وی با اشاره به گذشت ماه‌ها از انتخابات و ادامه نیافتن روند تشکیل کابینه، اظهار داشت: «دارایی‌ها، زمین‌ها و درآمدهای این منطقه میان آنان تقسیم می‌شود، اما در نهایت این یک کشور دیگر است که برای توافق، تشکیل دولت و تقسیم امکانات اقلیم دخالت و فشار وارد می‌کند.»

رئیس جنبش موضع میهنی همچنین از آنچه اولویت یافتن منافع حزبی و شخصی بر مطالبات عمومی توصیف کرد، انتقاد کرد و گفت در کنار همه این توافق‌ها و منافع سیاسی، باید به وضعیت معیشتی و زندگی مردم نیز توجه شود.

علی حمه صالح در ادامه مدعی شد حزب دمکرات کردستان با تشکیل ائتلاف رسمی با اتحادیه میهنی موافقت نکرده و تنها با مشارکت مستقل این حزب در دولت موافق بوده است.

کد مطلب 2796350

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