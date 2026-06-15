به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، با انتقاد از روند تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان، مدعی شد که با فشار یک کشور دیگر، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در تلاش‌اند در سریع‌ترین زمان ممکن دولت را تنها میان خود تشکیل دهند.

وی با اشاره به گذشت ماه‌ها از انتخابات و ادامه نیافتن روند تشکیل کابینه، اظهار داشت: «دارایی‌ها، زمین‌ها و درآمدهای این منطقه میان آنان تقسیم می‌شود، اما در نهایت این یک کشور دیگر است که برای توافق، تشکیل دولت و تقسیم امکانات اقلیم دخالت و فشار وارد می‌کند.»

رئیس جنبش موضع میهنی همچنین از آنچه اولویت یافتن منافع حزبی و شخصی بر مطالبات عمومی توصیف کرد، انتقاد کرد و گفت در کنار همه این توافق‌ها و منافع سیاسی، باید به وضعیت معیشتی و زندگی مردم نیز توجه شود.

علی حمه صالح در ادامه مدعی شد حزب دمکرات کردستان با تشکیل ائتلاف رسمی با اتحادیه میهنی موافقت نکرده و تنها با مشارکت مستقل این حزب در دولت موافق بوده است.