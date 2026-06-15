حمایت از سرمایه گذاران و توسعه زیرساخت ها، کلید رونق گردشگری کردستان است

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان در سال جاری، گفت: حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و توسعه زیرساخت های گردشگری از مهم ترین عوامل و پیش نیازهای رونق گردشگری در استان است.

وی اظهار کرد: در جریان جنگ اخیر، برخی تأسیسات گردشگری و بناهای تاریخی استان دچار خسارت شدند، اما فعالان این حوزه با وجود شرایط دشوار اقتصادی همکاری مطلوبی داشتند و از تعدیل نیروهای شاغل در مجموعه های گردشگری خودداری کردند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به کاهش سفرها در ماه های گذشته، افزود: آمارهای موجود نشان می دهد روند حضور گردشگران در استان در حال بهبود است و ضریب اشغال مراکز اقامتی و هتل ها نسبت به تعطیلات نوروزی افزایش یافته که نویدبخش بازگشت رونق به صنعت گردشگری کردستان است.

حبیبی حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی را یکی از مهم ترین نیازهای توسعه گردشگری استان دانست و ادامه داد: سرمایه گذاران حوزه گردشگری باید مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه های اجرایی نیز آمادگی دارند برای تأمین زیرساخت ها و رفع موانع موجود همکاری لازم را انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه های اجرایی، یادآورد شد: تمامی امکانات و زیرساخت های مورد نیاز باید پیش از آغاز اوج سفرهای تابستانی فراهم شود تا خدمات مطلوب و شایسته ای به مسافران و گردشگران ارائه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین ظرفیت اربعین حسینی را فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی های استان برشمرد و بیان کرد: برپایی نمایشگاه های صنایع دستی در کنار موکب ها و مسیرهای منتهی به مرز بین المللی باشماق می تواند به معرفی محصولات هنرمندان، توسعه بازار فروش و رونق کسب وکارهای صنایع دستی کمک کند.

حبیبی همچنین بر تشدید نظارت بر خانه مسافرها و تورهای غیرمجاز تأکید کرد و خواستار ساماندهی این بخش برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری شد.

خسارت های گردشگری در حال پیگیری است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان نیز در این نشست با اشاره به خسارت های وارد شده به برخی تأسیسات گردشگری استان در جریان جنگ اخیر، گفت: بخشی از زیرساخت های گردشگری آسیب دیده و پیگیری های لازم برای جبران خسارت ها و حمایت از فعالان این حوزه در حال انجام است.

پویا طالب نیا با اشاره به استقبال گردشگران از استان در تعطیلات عید قربان، افزود: در این ایام ظرفیت مراکز اقامتی پنج شهر گردشگرپذیر استان تکمیل شد و برای مدیریت بهتر سفرها، شهرهای جایگزین برای اسکان مسافران معرفی شدند.

وی با بیان اینکه کردستان در تابستان امسال میزبان رویدادهای متعدد گردشگری، فرهنگی و صنایع دستی خواهد بود، اظهار کرد: رویکرد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان معرفی کردستان به عنوان یک استان رویدادمحور است و در همین راستا برنامه های متنوعی در شهرستان های مختلف برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان همچنین بر بهره گیری از ظرفیت نمایشگاه های صنایع دستی برای معرفی تولیدات هنرمندان و حمایت از کسب وکارهای این حوزه تأکید کرد و ادامه داد: تلاش می شود با برگزاری نمایشگاه ها و رویدادهای تخصصی، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های صنایع دستی استان فراهم شود.

طالب نیا از آغاز برنامه ریزی برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و یادآور شد: استقرار راهنمایان گردشگری در محورهای منتهی به مرز باشماق، آماده سازی زیرساخت ها و هماهنگی با دستگاه های اجرایی از جمله برنامه های پیش بینی شده در این زمینه است.

وی با اشاره به انتخاب کردستان به عنوان پایلوت کشوری در حوزه بوم گردی، بیان کرد: با همکاری بنیاد علوی، اعتبارات مناسبی برای توسعه کسب وکارهای مرتبط با بوم گردی و توانمندسازی فعالان این بخش اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از تثبیت نرخ مراکز اقامتی استان تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: هیچ گونه افزایش نرخ در مراکز اقامتی اعمال نخواهد شد و نظارت بر واحدهای گردشگری، خانه مسافرها و تورهای غیرمجاز، به ویژه در فضای مجازی و سایت های آگهی، به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.