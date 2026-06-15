پلیس دهگلان انبار احتکار ۱۳۰ میلیارد ریالی را کشف و پلمب کرد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ محسن آذرهمایون از کشف یک محموله بزرگ احتکار کالا در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران انتظامی در جریان بازرسی از یک انبار، مقادیر قابل توجهی کالای احتکارشده به ارزش تقریبی ۱۳۰ میلیارد ریال را شناسایی و کشف کردند.

وی افزود: در این عملیات، ۵۶۴ شاخه انواع لوله پولیکا به همراه تعداد زیادی اتصالات، ۲۳۰ کیسه سیمان معادل ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم، پنج تن سیب زمینی و ۵۲۰ کیلوگرم نایلون کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی دهگلان با بیان اینکه این انبار با هماهنگی مقام قضایی پلمب شده است، اظهار کرد: پرونده مربوط به این تخلف برای رسیدگی و سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

سرهنگ آذرهمایون با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مفسدان اقتصادی و افرادی که از طریق احتکار کالا موجب اخلال در نظام عرضه و تقاضا می شوند، ادامه داد: پلیس با هرگونه فعالیت سودجویانه که به معیشت و حقوق شهروندان آسیب وارد کند، برخورد قانونی خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از نگهداری کالاهای اساسی یا موارد مشکوک به احتکار، مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.