توسعه اراضی آبی، صنایع تبدیلی و سازگاری با اقلیم سه اولویت راهبردی بخش کشاورزی است

به گزارش کرد پرس، سعدی نقشبندی در نشست خبری با رسانه های کردستان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، با بیان اینکه مساحت استان حدود ۱.۸ درصد مساحت کشور را تشکیل می دهد، گفت: مجموع اراضی کشاورزی استان شامل اراضی زراعی و باغی بیش از یک میلیون هفت هزار هکتار است که بخش عمده آن به صورت دیم کشت می شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصول کشاورزی در استان تولید شد که شامل دو میلیون و ۳۶۰ هزار تن محصولات زراعی، ۴۲۸ هزار تن محصولات باغی و حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن آبزیان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: ارزش ناخالص تولیدات بخش کشاورزی استان به ۱۳۷ همت رسیده و این بخش همچنان ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۳۰ درصد اشتغال استان را به خود اختصاص داده است.

کردستان همچنان در جمع استان های برتر تولید کشور

نقشبندی با اشاره به جایگاه ملی استان در تولید محصولات مختلف، ادامه داد: کردستان در سال گذشته رتبه دوم تولید گندم، انگور دیم و گردو، رتبه نخست تولید نخود و توت فرنگی، رتبه چهارم سیب زمینی، رتبه ششم آلبالو و گیلاس، رتبه هفتم گوشت مرغ و رتبه هشتم گوشت قرمز کشور را کسب کرد.

وی یادآور شد: اگرچه در برخی محصولات از جمله گلخانه، زعفران و پسته هنوز جایگاه مطلوبی نداریم، اما برنامه ریزی برای ارتقای رتبه استان در این بخش ها آغاز شده است.

مطالبه جدی برای تکمیل شبکه های آبیاری سدها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان توسعه اراضی پایاب سدها را یکی از مهم ترین مطالبات عمومی استان عنوان کرد و بیان کرد: در پایاب سدهای آزاد، وحدت، گاوشان، رمشت، امیرآباد و دریاچه زریبار مریوان بیش از ۲۰ هزار هکتار اراضی تحت شبکه های آبیاری قرار گرفته اند، اما همچنان ظرفیت های زیادی بلااستفاده مانده است.

نقشبندی با اشاره به سد چراغ ویس، گفت: سطح نهایی این پروژه پنج هزار هکتار است و انتظار داریم دست کم هزار هکتار آن در آینده نزدیک اجرایی شود.

وی همچنین درباره سد سیازاخ و دیواندره، اظهار کرد: برای حدود ۱۲ هزار هکتار اراضی این محدوده طراحی انجام شده اما پروژه همچنان با مشکلات اجرایی مواجه است و نیازمند پیگیری جدی مسئولان و مطالبه گری رسانه هاست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به وضعیت سد سورال، افزود: پس از حدود ۱۱ سال انتظار، اکنون توافق شده است که آبگیری سد به صورت محدود انجام و پس از پایش کیفیت آب، درباره توسعه اراضی آبی آن تصمیم گیری شود.

نقشبندی ادامه داد: هدف این است که از ظرفیت این سد برای توسعه باغبانی در مسیر سنندج و اراضی زراعی دشت های اطراف استفاده شود.

۶۲ هزار هکتار زمین به سامانه های نوین آبیاری مجهز شد

وی یادآور شد: از مجموع ۱۴۳ هزار هکتار اراضی آبی استان، تاکنون بیش از ۶۲ هزار هکتار به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده اند که نقش مهمی در افزایش بهره وری مصرف آب داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به تغییرات اقلیمی و نوسانات بارندگی، بیان کرد: اگرچه امسال در برخی نقاط استان مانند مریوان بارش های قابل توجهی ثبت شد، اما پراکنش زمانی بارندگی ها موجب شد پوشش گیاهی مراتع نسبت به سال گذشته ضعیف تر باشد.

نقشبندی با بیان اینکه مرکز تحقیقات استان تاکنون ۲۳ رقم گندم و ۱۳ رقم جو مقاوم به خشکی، سرما و تنش های اقلیمی معرفی کرده است، گفت: سال گذشته حدود ۳۰ هزار تن بذر اصلاح شده و گواهی شده بین کشاورزان توزیع شد و استفاده از بذر مناسب می تواند تا ۲۵ درصد عملکرد تولید را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت زعفران در استان به ۱۳۵ هکتار رسیده و سال گذشته ۵۷۰ کیلوگرم زعفران تولید شد، افزود: در حوزه گلخانه نیز ۵۸ هکتار گلخانه فعال با تولید بیش از ۱۰ هزار و ۷۳۰ تن محصول وجود دارد و ۶۰ هکتار دیگر در حال احداث است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: در صورت تأمین تسهیلات مورد نیاز، بیش از ۳۳۰ هکتار گلخانه جدید در استان ایجاد خواهد شد.

صنایع تبدیلی از اولویت های اصلی جهاد کشاورزی است

نقشبندی با اشاره به عملکرد استان در حوزه صنایع تبدیلی، ادامه داد: کردستان در سال ۱۴۰۴ رتبه نخست کشور در پرداخت تسهیلات به متقاضیان صنایع تبدیلی و غذایی را کسب کرد.

وی یادآور شد: امروز دیگر محدودیتی در ظرفیت ذخیره سازی غلات استان وجود ندارد و زیرساخت های نگهداری محصولات کشاورزی به شکل قابل توجهی توسعه یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: سال گذشته ۱۹۳ پروژه بخش کشاورزی با اعتباری نزدیک به دو هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسید که برای یک هزار و ۷۶ نفر اشتغال مستقیم و حدود دو هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرد.

۳.۴ همت اعتبار سفر رئیس جمهور برای بخش کشاورزی

نقشبندی با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور، گفت: برای ۳۹۰ طرح کشاورزی با پیشرفت فیزیکی بالای ۳۰ درصد، حدود ۳.۴ همت تسهیلات بانکی مصوب شده است که جذب کامل آن از اولویت های استان به شمار می رود.

وی همچنین از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و افزود: بر اساس قانون جدید، حتی برای قطعات کوچک کشاورزی نیز امکان صدور سند تک برگ فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اظهار کرد: این اقدام به کاهش اختلافات ملکی، شفاف سازی مالکیت اراضی و تسهیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کمک خواهد کرد.

رکوردشکنی در تولید مرغ و افزایش خودکفایی تخم مرغ

نقشبندی ادامه داد: سال گذشته برای نخستین بار رکورد ۵۷ میلیون قطعه جوجه ریزی در استان شکسته شد و تولید گوشت مرغ به ۱۱۹ هزار تن رسید.

وی یادآور شد: میزان خوداتکایی استان در تولید تخم مرغ نیز از حدود ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته و ظرفیت واحدهای تخم گذار استان به ۳۰۰ هزار قطعه رسیده است.

صادرات ۱۸۲ میلیون دلاری محصولات کشاورزی از مرزهای کردستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد: سال گذشته بیش از ۴۸۷ هزار تن محصول کشاورزی به ارزش ۱۸۲ میلیون دلار از مرزهای استان صادر شد که حدود ۱۵ درصد این صادرات مربوط به تولیدات خود استان بود.

نقشبندی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاران، گفت: بخش مهمی از موفقیت های امروز کشاورزی استان حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی است و اگر به دنبال اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی هستیم، باید زمینه حضور بیشتر سرمایه گذاران در استان فراهم شود.

وی افزود: عاقبت به خیری در سرمایه گذاری و تولید برای مردم است، نه در سوداگری و فعالیت های غیرمولد؛ بنابراین همه باید برای رونق تولید و اشتغال در کردستان دست به دست هم بدهیم.