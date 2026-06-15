درخواست چارچوب هماهنگی برای پایان ساختار مستقل پیشمرگه

به گزارش کردپرس، همزمان با سفر برنامه‌ریزی‌شده تام باراک، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا به بغداد، برخی جریان‌های شیعی عراق بار دیگر پرونده جایگاه نیروهای پیشمرگه را مطرح کرده‌اند و خواستار بازگرداندن این نیروها به ساختار فرماندهی دولت فدرال شده‌اند.

به نوشته استاندارد، علی زبیدی، نماینده پارلمان عراق از چارچوب هماهنگی، اعلام کرد که نیروهای پیشمرگه در حال حاضر زیر فرمان مستقیم فرمانده کل نیروهای مسلح عراق قرار ندارند و دارای سلاح و ساختار مستقل خود هستند.

وی تأکید کرد که این پرونده باید بر اساس قانون اساسی عراق مورد بازنگری و ساماندهی قرار گیرد و نیروهای پیشمرگه زیر چتر فرماندهی مرکزی قرار بگیرند.

به گفته زبیدی، هدف از این اقدام، یکپارچه‌سازی تصمیم‌گیری امنیتی و تثبیت اقتدار دولت بر تمامی ساختارهای مسلح در راستای حفظ ثبات کشور است.