پلیس سقز انبار ۵۰۰ میلیارد ریالی کالای احتکاری را پلمب کرد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ محمدصادق پیروزی در تشریح جزئیات این خبر، از کشف و پلمب یک سوله احتکار اقلام اساسی خانوار به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی در راستای مقابله جدی با احتکار اقلام اساسی خانوار و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یک سوله محل نگهداری کالاهای احتکاری را در یکی از محلات شهرستان سقز شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سقز افزود: در ادامه و در یک عملیات مشترک، مأموران پلیس امنیت عمومی با همکاری نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اصناف، از این سوله بازرسی به عمل آوردند.

سرهنگ پیروزی ادامه داد: در جریان این بازرسی، مقادیر قابل توجهی کالای اساسی شامل ۱۲ تن روغن خوراکی، ۹ تن رب گوجه فرنگی، ۳ تن حبوبات، ۳ تن برنج، ۷ تن انواع کنسرو، ۲ تن چای و ۳۰ تن انواع مواد شوینده و بهداشتی کشف شد.

وی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد این اقلام در سامانه جامع انبارها ثبت نشده و فاقد هرگونه تأییدیه قانونی بوده اند، یادآور شد: کارشناسان، ارزش محموله های احتکاری کشف شده را ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان سقز بیان کرد: با هماهنگی مراجع قضایی، سوله مورد نظر پلمب و پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.