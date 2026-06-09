۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴

دختر آسیب دیده سنندجی دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفت

دختر آسیب دیده سنندجی دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفت

سرویس کردستان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از انجام موفقیت آمیز دو عمل جراحی برای دختر ۱۵ ساله آسیب دیده سنندجی خبر داد و گفت: این کودک که در جریان خشونت های خانوادگی دچار شکستگی های متعدد شده است، تا رسیدن به سلامت کامل تحت حمایت درمانی و روان پزشکی قرار خواهد داشت و تمامی خدمات مورد نیاز به صورت رایگان ارائه می شود.

به گزارش کرد پرس، دکتر شعله شاه غیبی در تشریح آخرین وضعیت درمانی این کودک، از انجام موفقیت آمیز دو عمل جراحی برای دختر ۱۵ ساله آسیب دیده سنندجی خبر داد و گفت: روند درمان این کودک رضایت بخش است و تمامی خدمات درمانی و حمایتی تا بهبودی کامل وی ادامه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: دختر ۱۵ ساله سنندجی در پی خشونت های خانوادگی از نواحی مختلف بدن شامل صورت، استخوان ران، مفصل لگن و گوش دچار آسیب و شکستگی شده بود که اقدامات درمانی وی از نخستین ساعات بستری با حضور تیم های تخصصی آغاز شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: در چند روز گذشته دو عمل جراحی برای این بیمار با موفقیت انجام شده است؛ ابتدا جراحی پای بیمار صورت گرفت و سپس در روز ۱۸ خردادماه تیم جراحی فک و صورت متشکل از دو متخصص جراحی فک و صورت و دو فوق تخصص تروما، عمل ترمیم ناحیه چانه و فک را انجام دادند.

شاه غیبی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی متعدد برای بررسی روند درمان بیمار، بیان کرد: تمامی تصمیمات درمانی با حضور تیم های تخصصی و با هدف انتخاب مؤثرترین روش های درمانی اتخاذ شده و روند بهبودی بیمار رضایت بخش ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی کردستان تا رسیدن این کودک به سلامت کامل در کنار او خواهد بود و همه اقدامات درمانی مورد نیاز بدون دریافت هیچ هزینه ای ارائه می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین از حمایت های روانی و اجتماعی برای این کودک و خواهر وی خبر داد و ایادآور شد: این کودکان از نظر روحی و روانی تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته اند و فوق تخصص روان پزشکی اطفال برای ویزیت های مستمر و ارائه خدمات مشاوره ای به آنان مأمور شده است.

شاه غیبی با بیان اینکه شکستگی های صورت، استخوان ران، مفصل لگن و آسیب مزمن گوش از مهم ترین صدمات وارد شده به این کودک است، گفت: درمان این آسیب ها بر اساس اولویت های پزشکی و تروما به صورت مرحله ای ادامه خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد با ادامه روند درمان های تخصصی و حمایت های روانی، شرایط جسمی و روحی این کودک در کوتاه ترین زمان ممکن بهبود یابد.

کد مطلب 2796169

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