جزئیات درگیری در روستاهای آشمه و جده کوبانی

به گزارش کردپرس، «امین صالح» یکی از اعضای فرماندهی نیروهای امنیت داخلی منطقه کوبانی اعلام کرد که درگیریهای رخداده در روستاهای آشمه و جده در غرب کوبانی، ناشی از یک اختلاف محلی میان دو خانواده دامدار بوده و با دخالت نیروهای امنیتی از گسترش آن جلوگیری شده است.
به نوشته آژانس خبری هاوار، «امین صالح» عضو فرماندهی نیروهای آسایش منطقه کوبانی اعلام کرد که این حادثه روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن در پی اختلافی بر سر مراتع چرای دام میان دو چوپان از روستاهای آشمه و جده آغاز شد. این اختلاف بهتدریج به تنش و درگیری محدود میان دو خانواده تبدیل شد.
وی افزود که پس از شنیده شدن صدای تیراندازی، گشت نیروهای امنیت داخلی مستقر در ایست بازرسی روستای جده به محل اعزام شد. به گفته صالح، در جریان عملیات مداخله، برخی از ساکنان روستای آشمه بهطور غیرعمدی گشت امنیتی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک نیروی امنیتی زخمی شد و به خودروهای گشت نیز خساراتی وارد آمد.
فرمانده امنیتی کوبانی توضیح داد که هنگام تلاش برای بازداشت یکی از افراد مرتبط با تیراندازی، یکی از نیروهای امنیتی در یک گودال عمیق در داخل روستا سقوط کرد و ارتباط او با نیروهای همراه قطع شد. این موضوع باعث شد برخی از نیروها تصور کنند که وی توسط افراد محلی ربوده شده است.
به دنبال این حادثه، نیروهای امنیت داخلی عملیات گسترده جستوجو را در منطقه آغاز کردند و از پهپادهای شناسایی نیز استفاده شد. با این حال، یکی از پهپادها دچار نقص فنی شد و سقوط کرد که در نتیجه آن بخشی از زمینهای کشاورزی و اموال برخی ساکنان روستای آشمه دچار آتشسوزی شد.
امین صالح تأکید کرد که سوءتفاهم ناشی از عدم آگاهی برخی از شهروندان نسبت به هویت نیروهای حاضر در محل، موجب بروز درگیریهای محدود میان تعدادی از ساکنان و نیروهای امنیتی شد. وی افزود که نیروی امنیتی مفقودشده بعداً در یکی از منازل روستای آشمه پیدا شد و مشخص گردید که بر اثر سقوط دچار جراحات شدید شده است.
به گفته این مقام امنیتی، پس از اطلاع فرماندهی کوبانی از وضعیت، نیروهای کمکی به سرعت وارد عمل شدند، درگیریها را متوقف کردند و با رفع سوءتفاهمها، شرایط را تحت کنترل درآوردند. همچنین عملیات امنیتی در روستاهای آشمه و جده ادامه یافت و تعدادی از مظنونان بازداشت شدند که تحقیقات درباره آنان همچنان در جریان است.
صالح همچنین اعلام کرد که یکی از مسئولان گشت امنیتی که اقدام به بازداشت فرد مورد نظر کرده بود، بازداشت شده و در حال حاضر در استان حلب تحت بازجویی قرار دارد.
وی با اشاره به برخی تلاشها برای سوءاستفاده از این حادثه گفت که گروهها و افراد ناشناس کوشیدند از این رویداد برای ایجاد فتنه و دامن زدن به اختلافات میان کُردها و اعراب استفاده کنند و زمینهساز تنشهای داخلی شوند. با این حال، نیروهای امنیتی و نهادهای محلی موفق شدند از گسترش بحران جلوگیری کنند.
این مقام امنیتی همچنین از وقوع سه حمله جداگانه در همان روز به یکی از ایستهای بازرسی نیروهای امنیت داخلی در روستای جبالفرج خبر داد و گفت که این حملات تلفات جانی در پی نداشته است.
فرماندهی نیروهای امنیت داخلی کوبانی در پایان تأکید کرد که اوضاع در روستاهای آشمه و جده اکنون آرام است و تلاشها برای حفظ امنیت، تقویت همزیستی میان جوامع محلی و جلوگیری از هرگونه تنش قومی یا قبیلهای ادامه دارد.
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