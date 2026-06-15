گرانی میوه های فصل/هر کیلو بیش از نیم میلیون تومان!

به گزارش کردپرس، قیمت هر کیلوگرم گیلاس و زردآلو به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسیده و هلو، شلیل و برخی میوههای تابستانی دیگر با نرخهای نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان در بازار عرضه میشوند. همچنین هر کیلوگرم موز با قیمت حدود ۳۸۰ هزار تومان به فروش میرسد.
در همین راستا مجتبی شادلو، رئیس اتحادیه باغداران کشور درباره آخرین وضعیت بازار میوه اظهار کرد: از ماههای گذشته عوامل مختلفی از جمله تأخیر در توزیع نهادهها، کود و سایر ملزومات تولید، فشار مضاعفی بر بخش کشاورزی وارد کرده است.
او ادامه داد: در مجموع هزینههای تولید نسبت به سال گذشته حداقل ۳ برابر افزایش یافته و در برخی بخشها این افزایش حتی بیش از این میزان بوده است.
رئیس اتحادیه باغداران کشور با اشاره به رشد قیمت اقلام مورد نیاز تولید گفت: قیمت سبد میوه که سال گذشته حدود ۲۰ هزار تومان خریداری میشد، اکنون به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.
به گفته شادلو، قیمت کاغذهای مورد استفاده برای نگهداری و بستهبندی میوه از حدود ۱۲۰ هزار تومان به بیش از ۵۲۰ هزار تومان افزایش یافته و بسیاری از سموم مصرفی نیز رشد ۳ تا ۴ برابری قیمت را تجربه کردهاند.
رئیس اتحادیه باغداران کشور ادامه داد: هزینه حملونقل نیز نسبت به سال گذشته حدود ۳ برابر شده و در مجموع افزایش میانگین ۳ برابری هزینههای تولید قطعی است. با این حال نرخگذاری محصولات در کنار هزینههای تولید، به میزان عرضه و تقاضا نیز بستگی دارد.
شادلو با اشاره به شرایط بازار میوههای نوبرانه تصریح کرد: در ابتدای فصل برداشت، بهدلیل محدودبودن عرضه، قیمتها معمولاً بالاتر است، اما با افزایش حجم تولید و ورود گسترده محصولات به بازار، نرخها تعدیل میشود. در بسیاری از موارد حتی با وجود افزایش هزینههای تولید، قیمت فروش محصولات کاهش یافته و تولیدکنندگان متحمل زیان شدهاند.
او افزود: میوههایی مانند سیب، پرتقال و کیوی و همچنین محصولاتی نظیر هندوانه و خیار با وجود افزایش هزینههای تولید، در مقاطعی با قیمتی کمتر از سال گذشته عرضه شدند. برای مثال در ۲ ماه ابتدایی سال، قیمت عمدهفروشی هندوانه کمتر از ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود، در حالی که هزینه حمل این محصول از مناطق جنوبی کشور به تهران تقریباً معادل همین رقم برآورد میشد.
رئیس اتحادیه باغداران کشور اظهار کرد: در بازار کشاورزی بارها شاهد بودهایم که کاهش شدید قیمتها زیان سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده، اما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته شادلو زمانیکه محصولات با نرخهای پایینتر از هزینه تولید فروخته میشوند، انگیزه کشاورزان برای کشت دورههای بعدی کاهش مییابد و این موضوع میتواند تولید را با مشکل مواجه کند.
او تاکید کرد: در محصولات فصلی مانند گوجهفرنگی، خیار، سیبزمینی و پیاز، زیان تولیدکنندگان در یک دوره میتواند بهطور مستقیم بر میزان کشت در دورههای بعدی اثر بگذارد، اما در بخش باغی شرایط متفاوت است و باغداران ناچارند حتی در شرایط زیان نیز به فعالیت خود ادامه دهند، زیرا امکان توقف یا جابهجایی تولید درختان وجود ندارد.
منبع؛ میزان
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