تحکیم مواضع نظامی ترکیه و پ.ک.ک در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس به نقل از نشریه نشنال کانتکست، در حالی که روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه یا (پ.ک.ک) وارد مرحلهای تازه شده، تحولات میدانی در اقلیم کردستان عراق نشان میدهد که دو طرف همزمان با ادامه مذاکرات سیاسی، در حال تقویت و گسترش زیرساختهای نظامی خود نیز هستند؛ وضعیتی که از تداوم بیاعتمادی عمیق میان آنکارا و پ.ک.ک حکایت دارد.
بر اساس این تحلیل، ارتش ترکیه طی ماههای اخیر ساخت پایگاهها و زیرساختهای نظامی جدیدی را در مناطق مرزی اقلیم کردستان، بهویژه در اطراف آمیدی، نواحی نزدیک مرز ترکیه و همچنین منطقه سیدکان در مثلث مرزی عراق، ترکیه و ایران، شدت بخشیده است. گزارشها از احداث محل فرود هلیکوپتر و مواضع لجستیکی تازه توسط ارتش ترکیه خبر میدهند؛ اقدامی که نشان میدهد آنکارا همچنان حضور نظامی بلندمدت خود در شمال عراق را ضروری میداند.
همزمان، پکک نیز در مناطق کوهستانی تحت نفوذ خود در حال حفر تونلها و استحکامات جدید است. منابع نزدیک به این گروه تأیید کردهاند که نیروهای پکک در حال گسترش شبکههای زیرزمینی در عمق کوهستان هستند؛ شبکههایی که هدف آنها حفاظت از نیروها و مقابله با پیشرویهای احتمالی ارتش ترکیه عنوان میشود. گزارشهای اطلاعاتی ترکیه نیز این تحرکات را تأیید کرده و مدعی شدهاند که پکک برخلاف فضای مذاکرات، همچنان در حال تقویت مواضع نظامی خود است.
این وضعیت، به گفته ناظران، نوعی «پیشروی همزمان مذاکرات و سنگرسازی نظامی» را ایجاد کرده است؛ روندی که نشان میدهد دو طرف هنوز نسبت به موفقیت نهایی فرآیند صلح اطمینان ندارند. اگرچه فضای سیاسی کنونی احتمال بازگشت کامل به جنگ گسترده را کاهش داده، اما پکک همچنان تلاش میکند گزینه جایگزین یا «نقشه دوم» خود را حفظ کند تا در صورت شکست مذاکرات، آمادگی نظامی خود را از دست نداده باشد.
در همین چارچوب، رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه نیز اخیراً مدعی شده که بخشی از رهبری پکک برخلاف توصیههای عبدالله اوجالان عمل میکند و ادامه ساخت تونلها با روند خلع سلاح احتمالی سازگار نیست. این اظهارات بازتابدهنده نگرانی آنکارا از تداوم آمادگی نظامی پکک در بحبوحه مذاکرات است.
از سوی دیگر، تحلیلگران معتقدند که پ.ک.ک ممکن است از این استحکامات جدید برای افزایش قدرت چانهزنی خود در مذاکرات استفاده کند. به باور آنان، ترکیه هنوز اقدامات حقوقی و سیاسی لازم را برای تسهیل خروج نیروهای پکک از مواضعشان در اقلیم کردستان انجام نداده و همین مسئله باعث شده این گروه به حفظ و توسعه مواضع دفاعی خود ادامه دهد.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که پکک احتمالاً این زیرساختهای تازه را صرفاً مواضعی موقت نمیداند. برخی برآوردها حاکی از آن است که بخشی از این شبکهها و پایگاهها ممکن است در آینده به برخی شاخه های پکک، منتقل شود که در سالهای اخیر حضور خود را در مناطق مرزی اقلیم کردستان، بهویژه در قندیل و سیدکان، افزایش داده است.
این تحولات نشان میدهد که با وجود پیشرفت نسبی روند سیاسی میان آنکارا و پکک، معادلات امنیتی و نظامی در شمال عراق همچنان پیچیده و شکننده باقی مانده و دو طرف هنوز خود را برای سناریوهای مختلف، از صلح تا بازگشت تنش، آماده نگه داشتهاند.
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