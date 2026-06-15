پیوند مغز استخوان بیمار مبتلا به سرطان خون در سنندج با موفقیت انجام شد

به گزارش کرد پرس، دکتر علیرضا نصیریفز در گفتوگو با رسانههای کردستان، گفت: «پیوند مغز استخوان در بسیاری از موارد، تنها راه درمان و آخرین راهکار نجات جان بیماران مبتلا به سرطانهای خونی محسوب میشود.
وی با اشاره به شرایط ویژه این بیمار، افزود: بیمار علاوه بر ابتلا به سرطان خون از نوع مولتیپل میلوم، دچار نارسایی کلیوی نیز بود و تحت درمان دیالیز قرار داشت. در جریان پیگیریهای درمانی، متخصصان نفرولوژی با مشاهده تغییرات خونی، بررسیهای تکمیلی از جمله نمونهبرداری از مغز استخوان را انجام دادند که در نهایت تشخیص قطعی بیماری مولتیپل میلوم تأیید شد.
فوق تخصص هماتولوژی، انکولوژی و پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی کردستان، اظهار کرد: پس از تشخیص بیماری، بیمار تحت شیمیدرمانی قرار گرفت و پس از اطمینان از خاموش شدن بیماری، برای انجام پیوند مغز استخوان به بیمارستان بعثت سنندج ارجاع شد.
نصیریفر با بیان اینکه روند درمان این بیمار با چالشهای متعددی همراه بود، ادامه داد: به دلیل پیچیدگی شرایط بالینی و احتمال بروز عوارض متعدد، بسیاری از مراکز درمانی از پذیرش بیمار خودداری کرده بودند، اما با بررسیهای دقیق، همکاری بینبخشی و حمایت مدیریت بیمارستان بعثت، تمامی مراحل درمان از شیمیدرمانی تا انجام موفقیتآمیز پیوند مغز استخوان با موفقیت سپری شد.
وی با ابراز رضایت از نتیجه درمان، یادآور شد: خوشبختانه وضعیت عمومی بیمار مطلوب است و وی در آستانه ترخیص از بیمارستان قرار دارد.
پیوند مغز استخوان یکی از روشهای پیشرفته درمانی برای بیماران مبتلا به برخی سرطانهای خونی به شمار میرود و انجام موفقیتآمیز این عمل در بیماران دارای بیماریهای زمینهای پیچیده، از دستاوردهای مهم حوزه درمان محسوب میشود.
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